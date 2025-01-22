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Em Iúna

Pedras se desprendem de rocha e assustam moradores no Sul do ES

Queda dos fragmentos provocou uma nuvem de poeira, que cobriu um carro e a região; incidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (22)
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

22 jan 2025 às 18:27

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 18:27

Um descolamento de rocha próximo a uma casa assustou moradores da localidade de Laranja da Terra, em Iúna, na região Sul do Estado, na manhã desta quarta-feira (22). Após o desprendimento dos fragmentos rochosos, uma nuvem de poeira se formou no local. Apesar do susto, não houve danos e ninguém ficou ferido.
Descolamento resultou em queda de fragmentos de pedra, que causaram uma nuvem de poeira no local
Após descolamento, pedras que caíram formaram uma nuvem de poeira no local Crédito: Defesa Civil Municipal de Iúna
Segundo a Defesa Civil municipal, outros descolamentos podem ocorrer e não há como construir uma contenção na rocha. A área é imprópria para construção devido ao risco de rolamento de pedras. Os moradores da única residência foram instruídos a se retirarem do local e notificados pela Defesa Civil.

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