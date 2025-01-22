Pedras se desprendem de rocha e assustam moradores no Sul do ES

Um descolamento de rocha próximo a uma casa assustou moradores da localidade de Laranja da Terra, em Iúna, na região Sul do Estado, na manhã desta quarta-feira (22). Após o desprendimento dos fragmentos rochosos, uma nuvem de poeira se formou no local. Apesar do susto, não houve danos e ninguém ficou ferido.
Segundo a Defesa Civil municipal, outros descolamentos podem ocorrer e não há como construir uma contenção na rocha. A área é imprópria para construção devido ao risco de rolamento de pedras. Os moradores da única residência foram instruídos a se retirarem do local e notificados pela Defesa Civil.