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Feriado de Corpus Christi

Passos de Anchieta será em junho; veja como participar

O percurso de 100 quilômetros abrange os municípios de Vitória, Vila Velha, Guarapari e Anchieta. Interessados devem fazer a inscrição no site do evento

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 09:59

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

27 mai 2022 às 09:59
A 23ª edição da Caminhada Passos de Anchieta está marcada para acontecer entre os dias 16 a 19 de junho (feriado de Corpus Christi). O percurso será realizado entra Vitória e o Santuário Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta. As inscrições já podem ser feitas no site.
Passos de Anchieta acontece em junho e inscrições já podem ser feitas
Passos de Anchieta vai ocorrer entre os dias 16 a 19 de junho Crédito: Divulgação \ Prefeitura de Anchieta
Segundo a Prefeitura de Anchieta, milhares de peregrinos vão participar do evento que é realizado pela Associação Brasileira dos Amigos dos Passos de Anchieta (Abapa) e conta com o apoio da administração municipal. Durante quatro dias, os participantes vão conhecer as belezas de Anchieta e o Santuário Nacional de São José de Anchieta, onde irá acontecer uma missa de acolhida.
O percurso de 100 quilômetros é o mesmo trajeto feito pelo padre São José de Anchieta. “A caminhada é um evento de fé, peregrinação e também de lazer e turismo, sendo um dos maiores do segmento no Estado”, comunicou a prefeitura.
De acordo com os organizadores do evento, o roteiro é estruturado com uma sinalização fixa que abrange quatro municípios: VitóriaVila VelhaGuarapari e Anchieta.
E, embora a caminhada seja feita em uma data específica anual, atrai centenas de participantes em qualquer época, por ter uma sinalização perene, por meio da instalação e manutenção de 223 pilaretes de sinalização de mais de 2 metros de altura, fixados em locais estratégicos em todo o roteiro.
Além disso, conforme explicado pelos organizadores, o evento conta com a presença de ambulâncias prontas para remoção de acidentados. As pessoas que desistirem no meio do caminho, também podem pegar uma carona nos carros de apoio da organização.
A seguir, saiba qual será o trecho do percurso realizado nos quatro dias:
  • 1º dia: entre Vitória e Barra do Jucu, em Vila Velha, são percorridos em média 25 km.
  • 2º dia: entre Barra do Jucu até Setiba, em Guarapari, são 28 km.
  • 3º dia: entre Setiba e Meaípe, são percorridos 24 km ainda em Guarapari.
  • 4º dia: entre Meaípe até Anchieta, no Santuário, finalmente os 23 km finais.

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