Passos de Anchieta será em junho; veja como participar

Segundo a Prefeitura de Anchieta, milhares de peregrinos vão participar do evento que é realizado pela Associação Brasileira dos Amigos dos Passos de Anchieta (Abapa) e conta com o apoio da administração municipal. Durante quatro dias, os participantes vão conhecer as belezas de Anchieta e o Santuário Nacional de São José de Anchieta, onde irá acontecer uma missa de acolhida.
O percurso de 100 quilômetros é o mesmo trajeto feito pelo padre São José de Anchieta. “A caminhada é um evento de fé, peregrinação e também de lazer e turismo, sendo um dos maiores do segmento no Estado”, comunicou a prefeitura.
De acordo com os organizadores do evento, o roteiro é estruturado com uma sinalização fixa que abrange quatro municípios: Vitória, Vila Velha, Guarapari e Anchieta.
E, embora a caminhada seja feita em uma data específica anual, atrai centenas de participantes em qualquer época, por ter uma sinalização perene, por meio da instalação e manutenção de 223 pilaretes de sinalização de mais de 2 metros de altura, fixados em locais estratégicos em todo o roteiro.
Além disso, conforme explicado pelos organizadores, o evento conta com a presença de ambulâncias prontas para remoção de acidentados. As pessoas que desistirem no meio do caminho, também podem pegar uma carona nos carros de apoio da organização.
A seguir, saiba qual será o trecho do percurso realizado nos quatro dias:
- 1º dia: entre Vitória e Barra do Jucu, em Vila Velha, são percorridos em média 25 km.
- 2º dia: entre Barra do Jucu até Setiba, em Guarapari, são 28 km.
- 3º dia: entre Setiba e Meaípe, são percorridos 24 km ainda em Guarapari.
- 4º dia: entre Meaípe até Anchieta, no Santuário, finalmente os 23 km finais.