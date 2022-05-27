Passos de Anchieta será em junho; veja como participar

dias 16 a 19 de junho (feriado de Corpus Christi). O percurso será realizado entra A 23ª edição da Caminhada Passos de Anchieta está marcada para acontecer entre os(feriado de Corpus Christi). O percurso será realizado entra Vitória e o Santuário Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta . As inscrições já podem ser feitas no site

Passos de Anchieta vai ocorrer entre os dias 16 a 19 de junho Crédito: Divulgação \ Prefeitura de Anchieta

Segundo a Prefeitura de Anchieta, milhares de peregrinos vão participar do evento que é realizado pela Associação Brasileira dos Amigos dos Passos de Anchieta (Abapa) e conta com o apoio da administração municipal. Durante quatro dias, os participantes vão conhecer as belezas de Anchieta e o Santuário Nacional de São José de Anchieta, onde irá acontecer uma missa de acolhida.

O percurso de 100 quilômetros é o mesmo trajeto feito pelo padre São José de Anchieta. “A caminhada é um evento de fé, peregrinação e também de lazer e turismo, sendo um dos maiores do segmento no Estado”, comunicou a prefeitura.

Vila Velha, Guarapari e Anchieta. De acordo com os organizadores do evento, o roteiro é estruturado com uma sinalização fixa que abrange quatro municípios: Vitória

E, embora a caminhada seja feita em uma data específica anual, atrai centenas de participantes em qualquer época, por ter uma sinalização perene, por meio da instalação e manutenção de 223 pilaretes de sinalização de mais de 2 metros de altura, fixados em locais estratégicos em todo o roteiro.

Além disso, conforme explicado pelos organizadores, o evento conta com a presença de ambulâncias prontas para remoção de acidentados. As pessoas que desistirem no meio do caminho, também podem pegar uma carona nos carros de apoio da organização.

A seguir, saiba qual será o trecho do percurso realizado nos quatro dias: