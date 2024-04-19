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Levado ao hospital

Parte de muro de escola da Serra cai, aluno fica ferido e passa por cirurgia

Acidente aconteceu na última quinta-feira (18); município afirmou que fará perícia técnica e emissão de laudo para averiguar o que ocorreu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2024 às 16:30

Publicado em 19 de Abril de 2024 às 16:30

Parte de muro de escola da Serra cai e aluno fica ferido
Parte de muro de escola da Serra cai e aluno fica ferido Crédito: Leitor | A Gazeta
Parte do muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Irmã Dulce, em Parque Residencial Tubarão, na Serra, caiu e deixou um aluno ferido, na última quinta-feira (18). Segundo apuração da repórter Any Cometti, da TV Gazeta, o adolescente de 14 anos teve o dedo mindinho do pé esmagado; ele foi levado para o Hospital Infantil de Vitória e precisou amputar o dedo. 
A mãe do menino contou à TV Gazeta que ele estava jogando queimada com os colegas. A bola teria ficado presa no alto do muro. Ele subiu para pegar e, na hora de pular para descer, o concreto caiu em cima do rapaz. Dois irmãos do adolescente viram a cena e ficaram muito assustados.
O garoto passou por cirurgia e está bem. Agora, de acordo com a família, ele será transferido para outro hospital, onde deverá passar por mais procedimentos cirúrgicos. 
De acordo com a Secretaria de Educação da Serra (Sedu), "uma equipe de profissionais foi enviada para a escola, onde fará perícia técnica e emissão de laudo, a fim de averiguar o que ocorreu. A área está isolada até conclusão dos trabalhos. O muro recebeu ampliação em sua altura há quase 10 anos e não apresentava comprometimento em sua estrutura". 
Após o acidente, o aluno foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192). "A Secretaria de Educação está acompanhando o caso de perto e está à disposição para prestar a assistência necessária", completou a pasta.

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