Parte de muro de escola da Serra cai, aluno fica ferido e passa por cirurgia

Parte de muro de escola da Serra cai e aluno fica ferido Crédito: Leitor | A Gazeta

TV Gazeta, o adolescente de 14 anos teve o dedo mindinho do pé esmagado; ele foi levado para o Hospital Infantil de Vitória e precisou amputar o dedo. Parte do muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Irmã Dulce, em Parque Residencial Tubarão, na Serra , caiu e deixou um aluno ferido, na última quinta-feira (18). Segundo apuração da repórter Any Cometti, da, o adolescente de 14 anos teve o dedo mindinho do pé esmagado; ele foi levado para o Hospital Infantil de Vitória e precisou amputar o dedo.

A mãe do menino contou à TV Gazeta que ele estava jogando queimada com os colegas. A bola teria ficado presa no alto do muro. Ele subiu para pegar e, na hora de pular para descer, o concreto caiu em cima do rapaz. Dois irmãos do adolescente viram a cena e ficaram muito assustados.

O garoto passou por cirurgia e está bem. Agora, de acordo com a família, ele será transferido para outro hospital, onde deverá passar por mais procedimentos cirúrgicos.

De acordo com a Secretaria de Educação da Serra (Sedu), "uma equipe de profissionais foi enviada para a escola, onde fará perícia técnica e emissão de laudo, a fim de averiguar o que ocorreu. A área está isolada até conclusão dos trabalhos. O muro recebeu ampliação em sua altura há quase 10 anos e não apresentava comprometimento em sua estrutura".