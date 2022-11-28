Parque Estadual da Pedra Azul vai ganhar lanchonete e auditório no ES

No Parque Estadual Cachoeira da Fumaça serão reformadas as atuais estruturas do Centro de Visitantes, do escritório da gestão, da guarita e do portal de entrada. O local terá um centro de pesquisa com alojamento, cozinha e sala para triagem, um almoxarifado, garagem, auditório com capacidade para 80 pessoas, espaços para lanchonete e loja. O investimento é de R$ 3,72 milhões.

“As novas estruturas trarão melhorias nas condições de trabalho dos servidores e para pesquisadores. E o mais importante ainda é ter esses conjuntos de ativos que permitam que as Unidades de Conservação atendam melhor o público, tornando-se ambientalmente melhores, gerando riqueza e valor para o Estado e para as comunidades do entorno”, disse o diretor-presidente do Iema, Alaimar Fiuza.