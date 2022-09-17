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13ª edição

Parada LGBTQIA+ ocupa ruas de Vila Velha; veja como fica o trânsito

Concentração do evento deste domingo (18) teve início em frente à praça de Coqueiral de Itaparica; trio vai seguir por trajeto de dois quilômetros
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

17 set 2022 às 09:35

Publicado em 17 de Setembro de 2022 às 09:35

13ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ em Vila Velha
13ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Com muita animação, a 13ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ ocupa as ruas de  Vila Velha desde as 14 horas deste domingo (18). A concentração foi em frente à praça de Coqueiral de Itaparica. O evento, que neste ano traz o tema "Vote com Orgulho", segue por duas vias importantes na cidade, levando a interdições do trânsito
De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, as Avenidas Santa Leopoldina e Antônio Almeida Filho estarão fechadas para a passagem de veículos, da altura da rua Treze até a rua Itaboraí, das 14h às 19h.
Evento vai acontecer neste domingo (18), com concentração às 14h, em frente à praça de Coqueiral de Itaparica, e seguir um trajeto de dois quilômetros
Trânsito será interditado para a 13ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, que acontece neste domingo (18) Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha
A Guarda Municipal está no local para orientar o trânsito e para conferir a sinalização. Imediatamente após o encerramento do evento, ainda segundo a prefeitura, a estrutura começará a ser desmobilizada.
Segundo estimativas da Guarda Municipal de Vila Velha, cerca de mil a duas mil pessoas participam do evento circulando pelos dois quilômetros do trajeto. A previsão é de que se encerre por volta das 19h

ATRAÇÕES

Durante o percurso, artistas se revezam em apresentações no trio. Conforme publicado em HZ, Vanessa Ferr, Fertarié e a Pablo Vittar Capixaba.. A apresentação fica por conta de Renan e de Chica Chiclete.
O ritmo da caminhada foi ditado pelos DJs Saul Felício e Samantha Brooks, com suas batidas. As drags também vão abrilhantar o desfile com sua diversão e glamour: Myrella Couth, Tais Spiller, Sibelle Rodrigues, Fernanda Ferrari, Bianca Castelli, Jéssica Telles e Angela Jackson vão marcar presença na parada.
“Precisamos lembrar que estamos em ano eleitoral. E estas eleições serão uma das mais difíceis que veremos no Brasil. Colocando nosso arco-íris na rua, estamos não só mostrando que sabemos festejar nossas diferenças como mostramos aos políticos que nosso voto conta. Nossas vidas são importantes”, disse Renan Rilton, que organiza o evento.

Parada LGBTQIA+ 2022

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