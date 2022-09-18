Parada LGBTQIA+ agita ruas de Vila Velha; veja fotos

Cerca de duas mil pessoas ocuparam as ruas de Vila Velha na 13ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, realizada neste domingo (18). Elas percorreram um trajeto de cerca de dois quilômetros, a partir do ponto de concentração, em frente à praça de Coqueiral de Itaparica. Neste ano o evento trouxe o tema "Vote com Orgulho".
De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, as avenidas Santa Leopoldina e Antônio Almeida Filho foram fechadas para a passagem de veículos, da altura da rua Treze até a rua Itaboraí, das 14h às 19h.
Durante o percurso, artistas se revezaram em apresentações no trio. A apresentação ficou por conta de Renan e de Chica Chiclete. O ritmo da caminhada foi ditado pelos DJs Saul Felício e Samantha Brooks, com suas batidas. Confira as fotos: