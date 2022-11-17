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Campanha de Natal

"Papai Noel dos Correios": crianças do ES pedem presentes em cartinhas

Mais de seis mil cartas, escritas por crianças de até 10 anos em situação de vulnerabilidade social ou matriculadas até o 5° ano em escolas públicas, estão disponíveis para adoção
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

17 nov 2022 às 12:09

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 12:09

Crianças já podem enviar cartas para campanha Papai Noel dos Correios
Crianças já podem enviar cartas para campanha Papai Noel dos Correios Crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil
O lançamento oficial da campanha "Papai Noel dos Correios" ocorreu nesta quarta-feira (16) no Correios Sede, em Brasília. No Espírito Santo a ação foi lançada no último dia 9 de novembro e mais de seis mil cartinhas escritas por crianças do Estado estão disponíveis para serem adotadas por quem tiver interesse em participar da iniciativa. Os pequenos descreveram o que desejam receber de presente de Natal.
Os Correios no Espírito Santo informou que crianças de até 10 anos em situação de vulnerabilidade social ou matriculadas até o 5° ano em escolas públicas, estão na expectativa de suas cartinhas serem adotadas. Entre os itens desejados, há pedidos de bonecas, bolas ou coisas mais simples, como materiais escolares. No Estado, ação contou com abertura oficial na Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Hélida Figueiredo Milagres, no bairro Jabaeté (Grande Terra Vermelha), em Vila Velha. 
Durante o evento, os pequenos tiveram a oportunidade de ver uma apresentação especial do Coral Serenata D'Favela, formado por crianças do Morro do Quadro, e ao lançamento do Selo e Carimbo Comemorativo alusivos ao Natal 2022, além da entrega das cartinhas ao Papai Noel.

Como participar?

Quem se interessar em ajudar o "Papai Noel dos Correios" já pode se inscrever na campanha. Elas estão disponíveis no Blog do Papai Noel dos Correios e nas agências participantes. Todos são bem-vindos para participar dessa corrente de solidariedade, que há 33 anos une empresa, empregados, voluntários, padrinhos e madrinhas para atender, dentro do possível, aos pedidos de presentes
As datas, locais e horários de atendimento dos pontos de adoção e entrega de presentes variam em cada Estado. Todas as informações estão disponíveis no endereço https://blognoel.correios.com.br/

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