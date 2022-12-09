Palestrante referência do movimento espírita no ES morre atropelado

Eliomar Borgo Cypriano Crédito: Reprodução

Palestrante referência do movimento espírita no Espírito Santo , Eliomar Borgo Cypriano, de 71 anos, morreu atropelado por uma moto na Avenida Nossa Senhora, Santa Lúcia, Vitória, na noite desta quinta-feira (8). De acordo com amigos, ele estava indo para uma reunião na Sociedade Praiana de Estudos Espíritas, no momento do acidente.

A informação sobre o falecimento do palestrante foi confirmada pela Federação Espírita do Espírito Santo (Feees), na manhã desta sexta-feira (9). A reportagem procurou a Polícia Militar e Guarda Civil Municipal para saber mais informações sobre a ocorrência e, quando houver retorno, este texto será atualizado.

Membros da federação relataram à reportagem que Eliomar estava seguindo para uma reunião na Sociedade Praiana de Estudos Espíritas, na Praia do Canto, de onde era fundador. Como o palestrante não apareceu, os amigos começaram a ligar para ele. Somente durante a madrugada, a família foi informada sobre o atropelamento, segundo relatou um amigo, que prefere não se identificar.

Eliomar trabalhava no movimento espírita havia mais de quatro décadas, conforme relatado por membros da federação. Ele atuava dando palestras, cursos e era referência no movimento no Espírito Santo e conhecido fora do Estado, disse o psicólogo Elias Gomes, que conhece o palestrante há 15 anos.

"Era de extrema importância para o movimento espírita capixaba, era conhecido até fora, mas aqui não há quem não o conheça, tinha mais de 40 anos no movimento espírita, muito estudioso na doutrina, palestrante, fazia muitos seminários, e sobretudo, era um homem que fazia o bem, era uma pessoa com boa condição de vida, mas que trabalhava de segunda a segunda. Ele fazia o bem para as pessoas, tanto no público como nos atendimentos individuais", relatou emocionado.

Segundo a federação, o velório de Eliomar será a partir das 8h deste sábado (10), no Cemitério Jardim da Paz, na Serra, e o sepultamento será também no local, às 10h.

Em nota, a Polícia Civil informou que na manhã desta sexta-feira (9), por volta das 6h, o rabecão foi acionado para recolher o corpo Eliomar, no Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE), no bairro Forte São João, em Vitória. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

"Segundo informações passadas pelo Hospital, a vítima teria sofrido um acidente automobilístico. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT)", informou o texto.

A reportagem questionou a corporação para saber se o motociclista que atropelou o palestrante se feriu no acidente e os procedimentos a serem adotados com ele. Assim que houver resposta, esta matéria será atualizada.