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Acidente em Vitória

Palestrante referência do movimento espírita no ES morre atropelado

Eliomar Borgo Cypriano foi atropelado na Reta da Penha, quando estava a caminho de uma reunião na noite desta quinta-feira (8); ele teve a morte confirmada nesta sexta-feira (9)

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 11:10

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 dez 2022 às 11:10
Eliomar Bordo Cypriano
Eliomar Borgo Cypriano Crédito: Reprodução
Palestrante referência do movimento espírita no Espírito Santo, Eliomar Borgo Cypriano, de 71 anos, morreu atropelado por uma moto na Avenida Nossa Senhora, Santa Lúcia, Vitória, na noite desta quinta-feira (8). De acordo com amigos, ele estava indo para uma reunião na Sociedade Praiana de Estudos Espíritas, no momento do acidente. 
A informação sobre o falecimento do palestrante foi confirmada pela Federação Espírita do Espírito Santo (Feees), na manhã desta sexta-feira (9). A reportagem procurou a Polícia Militar e Guarda Civil Municipal para saber mais informações sobre a ocorrência e, quando houver retorno, este texto será atualizado.
Membros da federação relataram à reportagem que Eliomar estava seguindo para uma reunião na Sociedade Praiana de Estudos Espíritas, na Praia do Canto, de onde era fundador. Como o palestrante não apareceu, os amigos começaram a ligar para ele. Somente durante a madrugada, a família foi informada sobre o atropelamento, segundo relatou um amigo, que prefere não se identificar. 
Eliomar trabalhava no movimento espírita havia mais de quatro décadas, conforme relatado por membros da federação. Ele atuava dando palestras, cursos e era referência no movimento no Espírito Santo e conhecido fora do Estado, disse o psicólogo Elias Gomes, que conhece o palestrante há 15 anos. 
"Era de extrema importância para o movimento espírita capixaba, era conhecido até fora, mas aqui não há quem não o conheça, tinha mais de 40 anos no movimento espírita, muito estudioso na doutrina, palestrante, fazia muitos seminários, e sobretudo, era um homem que fazia o bem, era uma pessoa com boa condição de vida, mas que trabalhava de segunda a segunda. Ele fazia o bem para as pessoas, tanto no público como nos atendimentos individuais", relatou emocionado. 
Segundo a federação, o velório de Eliomar será a partir das 8h deste sábado (10), no Cemitério Jardim da Paz, na Serra, e o sepultamento será também no local, às 10h.
Em nota, a Polícia Civil informou que na manhã desta sexta-feira (9), por volta das 6h, o rabecão foi acionado para recolher o corpo Eliomar, no Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE), no bairro Forte São João, em Vitória. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
"Segundo informações passadas pelo Hospital, a vítima teria sofrido um acidente automobilístico. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT)", informou o texto.
A reportagem  questionou a corporação para saber se o motociclista que atropelou o palestrante se feriu no acidente e os procedimentos a serem adotados com ele. Assim que houver resposta, esta matéria será atualizada.

Nota de saudade da federação

"Com pesar, A FEEES - Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, comunica a repentina desencarnação do estimado Eliomar Cypriano Borgo, ontem à noite, aqui, em Vitória. Para ele, o incansável lidador espírita e amigo de sempre, nossas preces de conforto e paz, certos de que afeições queridas e a generosidade Divina o acolhem nos braços da mais pura fraternidade. Para a família e nós outros que ficamos, serenidade e fé ao amparo da espiritualidade amiga. Daremos informações sobre o sepultamento assim que as tivermos."

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