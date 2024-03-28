Paciente foge de clínica, pega caminhão e provoca acidente em Cachoeiro

Caminhão dirigido por paciente de clínica bateu em carro no bairro Monte Cristo Crédito: Leitor A Gazeta

Um homem provocou um acidente após fugir de um centro psiquiátrico e pegar o caminhão de uma loja de material de construção, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. O caso foi registrado na manhã desta quinta-feira (28).

De acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , o paciente aguardava atendimento no setor de triagem do Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos (CAPAAC), no bairro Monte Cristo, quando começou a ficar agitado e fugiu repentinamente do local.

Já fora da clínica, o paciente entrou no caminhão pertencente a uma loja de material de construção do bairro. A cena foi vista pelo proprietário do estabelecimento, Adailton Fontoura. Segundo ele, o motorista da empresa tinha acabado de estacionar em frente ao depósito da loja, como sempre costuma fazer, quando o gerente viu que uma pessoa desconhecida tinha entrado no veículo.

Conforme relata Adailton, o funcionário correu em direção ao caminhão para pedir ao homem que descesse, mas o paciente dizia repetidas vezes que o veículo era dele e saiu dirigindo pelas ruas do bairro. Ele só parou quando bateu em outro veículo, em uma rua paralela à da loja de material de construção.