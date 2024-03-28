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No Sul do ES

Paciente foge de clínica, pega caminhão e provoca acidente em Cachoeiro

Após fugir enquanto aguardava atendimento em centro psiquiátrico, homem saiu dirigindo veículo que pertence a uma loja de material de construção até se envolver em colisão com carro

Publicado em 28 de Março de 2024 às 18:42

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

28 mar 2024 às 18:42
Paciente foge de centro psiquiátrico, entra em caminhão e provoca acidente em Cachoeiro
Caminhão dirigido por paciente de clínica bateu em carro no bairro Monte Cristo Crédito: Leitor A Gazeta
Um homem provocou um acidente após fugir de um centro psiquiátrico e pegar o caminhão de uma loja de material de construção, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O caso foi registrado na manhã desta quinta-feira (28).
De acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o paciente aguardava atendimento no setor de triagem do Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos (CAPAAC), no bairro Monte Cristo, quando começou a ficar agitado e fugiu repentinamente do local. 
Já fora da clínica, o paciente entrou no caminhão pertencente a uma loja de material de construção do bairro. A cena foi vista pelo proprietário do estabelecimento, Adailton Fontoura. Segundo ele, o motorista da empresa tinha acabado de estacionar em frente ao depósito da loja, como sempre costuma fazer, quando o gerente viu que uma pessoa desconhecida tinha entrado no veículo.
Conforme relata Adailton, o funcionário correu em direção ao caminhão para pedir ao homem que descesse, mas o paciente dizia repetidas vezes que o veículo era dele e saiu dirigindo pelas ruas do bairro. Ele só parou quando bateu em outro veículo, em uma rua paralela à da loja de material de construção.
A Sesa informa que o paciente foi levado de volta à clinica, onde foi medicado e se encontra em observação. Não há informações se outras pessoas se feriram no acidente.

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