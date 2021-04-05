Ovos misteriosos, coloridos e brilhantes são encontrados em Brejetuba

Produtor acredita que ovos brilhantes são de ave conhecida por perdiz Crédito: Sávio Fileti

O produtor Sávio Fileti, de Venda Nova do Imigrante , Região Serrana do Espírito Santo, teve uma surpresa durante na última sexta-feira (02) quando visitou sua propriedade no município de Brejetuba . Ovos coloridos e com um brilho como se fossem metalizados foram encontrados por ele e dois funcionários no meio de um pasto.

A descoberta aconteceu na propriedade de Sávio, que fica na divisa entre os estados do Espírito Santo com Minas Gerais . Apesar de muitos anos com a lida no campo, Fileti disse que nunca tinha visto ovos assim, que acredita ser da ave chamada perdiz.

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“Já tinha visto o bicho antes, mas nunca os ovos dele. Dois funcionários e eu vimos a ave correndo pelo pasto. Fomos ao local e vimos os ovos. Acho que a fêmea estava chocando. Não tiramos do lugar. São espetaculares os ovos, dão até reflexo”, disse o produtor de gado.

A AVE

A professora e ornitóloga da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Carolina Demétrio Ferreira, que atua no campus de Alegre , conta que também nunca tinha visto ovos desse tipo da espécie perdiz nativa (Rhyncotus rufescebs), que geralmente possuem os ovos amarronzados.

Ave perdiz nativa tem geralemnte ovos na cor marrom Crédito: Reprodução/ Wikiaves

“A cor característica do ovo, se for a espécie nativa, é marrom. Seria interessante imagens da ave ou dos filhos ou até mesmo das cascas, após os ovos eclodirem. É de fato, algo muito curioso e merece atenção para saber o que provocou a mudança na cor”, explicou.