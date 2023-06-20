Outdoors contra violência doméstica começam a ser veiculados em Cachoeiro

O outdoor foi instalado na mesma avenida onde o primeiro painel foi colocado, com uma contrapropaganda. Crédito: Divulgação/ ArtSul

"A gente sabe que um outdoor alcança muitas pessoas, mas não imaginávamos que daria tanta. Teve até discussão do assunto em faculdade, por isso decidimos ir por outro caminho" Ozéias Mello - Empresário

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi firmado após o Ministério Público ser procurado pelo Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Cachoeiro de Itapemirim, sendo informado sobre a instalação do outdoor. De acordo com o empresário Ozeias Mello, dono da empresa, após ser procurado pelo MPES, ele mesmo sugeriu a realização da campanha contra a violência doméstica, decisão que, segundo ele, foi tomada após a ver a repercussão do primeiro outdoor.

Outdoors contra a violência doméstica começam a ser veiculados em Cachoeiro

Na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, mesmo local do primeiro painel, a empresa publicou outro outdoor com a frase “Júlia, isso que aconteceu é violência psicológica". Denuncie”. As outras placas espalhadas pela cidade contam com mais mensagens explicando que violência doméstica é crime, e divulgando os canais de denúncia.

Os outros outdoors estão instalados nos bairros Consolação, Novo Parque, BNH e Quilômetro 90. Apesar de ter dito à reportagem de A Gazeta, em abril, que não se tratava de uma ação de marketing, nessa terça-feira (20), ele afirmou que era uma campanha desde o início. “Era uma campanha para mostrar a marca, mas acabou tendo uma repercussão maior que o imaginado. Mas vai ser muito bom, porque sempre tem aquela pessoa que tem medo de denunciar [...] Esse é objetivo, que as tomem conhecimento sobre o assunto”, afirma.

Defesa do consumidor e contexto de violência

O Termo de Ajustamento de Conduta, firmado de forma consensual com a empresa, foi assinado na última semana, com uma multa de R$ 100 por dia, em caso de descumprimento. O primeiro outdoor, instalado em abril, contava com a frase: "Julia, se você não aceitar voltar, vou colocar sua foto aqui. Ass: Carlos (seu amor)".

Outdoor publicado em abril, com um pedido de reconciliação, gerou polêmica na cidade. Crédito: Divulgação/Redes Sociais

Além de levar em consideração o Código de Defesa do Consumidor, que proíbe publicidades abusivas, que incite à violência, explore o medo, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial, o TAC também ressalta o contexto social de violência contra mulheres.