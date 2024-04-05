Orla de Meaípe vai ganhar novo calçadão e reforma na rua de lazer

Projeção de novo calçadão e rua de lazer na Orla de Meaípe Crédito: Prefeitura de Guarapari/Divulgação

Prefeitura de Guarapari assinou a ordem de serviço para conclusão das obras da Orla de Meaípe . A faixa de areia da praia passou por engordamento no ano passado, para conter a erosão, e agora, segundo a administração municipal, a previsão é de que a última fase fique pronta em seis meses.

A Secretaria Municipal de Obras (Semop) de Guarapari informou nesta sexta-feira (5), por meio de nota, que a obra contempla a urbanização do calçadão e a conclusão do trecho da Rua do Lazer, para atendimento ao setor gastronômico, assim como, instalação de mobiliários urbanos, iluminação e paisagismo.

“As intervenções serão iniciadas na próxima semana e a previsão é de seis meses para execução. O investimento do município será de R$648.761,80”, informa a nota enviada pela secretaria.

Desde 2023, o trecho litorâneo tem passado por intervenções para tentar conter a erosão, que afeta Meaípe há pelo menos sete anos. Em 2017, o avanço do mar provocou a queda de castanheiras e até a destruição de uma parte do calçadão da praia. Já em 2018, foi o asfalto da rodovia ES-060 que cedeu.

As obras de engordamento da faixa de areia foram iniciadas em março do ano passado, pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), que informou, na época, que a obra na praia estava sendo feito por meio de uma tubulação que ligava a draga localizada no mar até a areia.

Praia de Meaípe, em Guarapari, após obras para aumentar a faixa de areia Crédito: Tiago Montes

Com a conclusão da última fase das obras, a expectativa, segundo o prefeito Edson Magalhães, é que a orla passe a receber eventos, como a realização de um Festival de Frutos do Mar,

“Vamos tornar essa orla ainda mais bonita e atrativa. Após conclusão da obra, iremos realizar aqui o primeiro Festival de Frutos do mar, nos moldes do Esquina da Cultura, para movimentar o turismo e fortalecer o comércio da nova orla de Meaípe”, disse o prefeito.