Orkut vai voltar? Saiba mais sobre a reativação da rede social

Responsável por desenvolver uma das redes sociais mais utilizadas no início do século, o turco Orkut Büyükkökten resolveu reativar a plataforma nesta quinta-feira (28). Ainda sem data divulgada, o retorno gerou uma onda de nostalgia entre os antigos usuários.

No Twitter, foi o assunto mais falado do dia. A palavra Orkut foi citada pelo menos 14 mil vezes, só no Brasil, na primeira hora após o comunicado ser divulgado. Desativado em 2014, o Orkut mostrou que ainda não foi esquecido e muita gente está sentindo saudade.