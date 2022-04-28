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Orkut vai voltar? Saiba mais sobre a reativação da rede social

Desativado em 2014, o Orkut mostrou que ainda não foi esquecido e muita gente está sentindo saudade, como se viu nas redes sociais nesta quarta-feira (28)

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 20:16

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

28 abr 2022 às 20:16
Responsável por desenvolver uma das redes sociais mais utilizadas no início do século, o turco Orkut Büyükkökten resolveu reativar a plataforma nesta quinta-feira (28). Ainda sem data divulgada, o retorno gerou uma onda de nostalgia entre os antigos usuários.
No Twitter, foi o assunto mais falado do dia. A palavra Orkut foi citada pelo menos 14 mil vezes, só no Brasil, na primeira hora após o comunicado ser divulgado. Desativado em 2014, o Orkut mostrou que ainda não foi esquecido e muita gente está sentindo saudade.
Entenda no vídeo acima tudo o que sabe sobre o retorno da rede social.

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