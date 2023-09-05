Operação resgata dois idosos em trabalho análogo à escravidão no ES

Dois idosos de 63 e 69 anos foram resgatados trabalhando em situação análoga à escravidão em fazendas de Marechal Floriano e Linhares, nas regiões Serrana e Norte do Espírito Santo, respectivamente, durante a Operação Resgate III. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que coordenou a ação, os trabalhadores eram analfabetos e nunca haviam recebido nenhum pagamento. A operação ocorreu entre os dias 21 e 30 de agosto.
A primeira ação aconteceu em Marechal Floriano, entre os dias 21 e 23, onde um trabalhador de 63 anos foi localizado pelos agentes. Depois, entre 29 e 30 de agosto, foi descoberta a situação do homem de 69 anos em Linhares.
Segundo o MTE, os dois trabalhadores tinham longo período de serviço nas fazendas, um com seis anos e outro com 13 anos. Nos dois casos, os idosos recebiam apenas comida e um local para morar.
Foi verificado pelos agentes que a vítima de Linhares não possuía nenhum documento, mas apenas uma certidão de nascimento. O órgão informou que está providenciando as documentações do homem. Também se descobriu que o trabalhador de Marechal Floriano teve valores do Benefício Emergencial (BEM) retirados por outra pessoa, o que está sendo investigado pela polícia.
O MTE informou que os dois foram para cidades onde têm família. O de Marechal foi para Ibatiba e o de Linhares para Aracruz. Eles foram incluídos nos programas de transferência de renda do governo federal, com o auxílio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e das secretarias de Assistência Social dos dois municípios.
Os empregadores foram notificados a pagar os valores de R$ 102 mil, no caso de Marechal Floriano, e de R$ 262 mil, em Linhares. O MTE afirmou que ambos vão responder também administrativamente, civil e penalmente pelos atos ilegais.
A operação é uma ação nacional que contou com o apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT), do Ministério Público Federal (MPF), da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Defensoria Pública da União.