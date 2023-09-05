Operação resgata dois idosos em trabalho análogo à escravidão no ES

À esquerda, cômodo da casa de trabalhador de Linhares; à direita, móvel da casa de homem de Crédito: Divulgação/MTE

A primeira ação aconteceu em Marechal Floriano, entre os dias 21 e 23, onde um trabalhador de 63 anos foi localizado pelos agentes. Depois, entre 29 e 30 de agosto, foi descoberta a situação do homem de 69 anos em Linhares.

Segundo o MTE, os dois trabalhadores tinham longo período de serviço nas fazendas, um com seis anos e outro com 13 anos. Nos dois casos, os idosos recebiam apenas comida e um local para morar.

Foi verificado pelos agentes que a vítima de Linhares não possuía nenhum documento, mas apenas uma certidão de nascimento. O órgão informou que está providenciando as documentações do homem. Também se descobriu que o trabalhador de Marechal Floriano teve valores do Benefício Emergencial (BEM) retirados por outra pessoa, o que está sendo investigado pela polícia.

O MTE informou que os dois foram para cidades onde têm família. O de Marechal foi para Ibatiba e o de Linhares para Aracruz. Eles foram incluídos nos programas de transferência de renda do governo federal, com o auxílio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e das secretarias de Assistência Social dos dois municípios.