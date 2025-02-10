Ônibus escolar transportando estudantes tomba em São Roque do Canaã

Coletivo ficou tombado às margens da ES 080, em São Roque do Canaã Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Correção A Prefeitura de São Roque do Canaã informou, inicialmente, que estavam no veículo 20 crianças, o motorista e uma monitora do ônibus escolar. No entanto, depois, a administração municipal corrigiu a informação, afirmando que eram, ao todo, 18 pessoas no veículo.

Um ônibus escolar transportando estudantes tombou em um acidente às margens da ES 080, em São Roque do Canaã , no Noroeste do Espírito Santo , na manhã desta segunda-feira (10). Segundo a prefeitura, 18 pessoas estavam no veículo: o motorista, uma monitora e 16 alunos, com idades entre quatro e 10 anos. As vítimas foram socorridas para hospitais da região – o condutor foi quem mais se machucou.

O acidente aconteceu por volta das 6h30. O coletivo ia em direção à escola da localidade de São Jacinto, no mesmo município. A Prefeitura de São Roque do Canaã informou, em nota, que o veículo perdeu o controle e que vai apurar as causas do acidente.

“O motorista, a monitora e os estudantes foram prontamente encaminhados para o atendimento médico onde passam por uma avaliação e receberão os cuidados necessários. As causas do acidente já estão sendo apuradas para que as providências cabíveis sejam tomadas”, afirmou.

O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) chegou a ser acionado para realizar o transporte médico por helicóptero e foi até o local, mas relatou que não foi necessária a remoção, pois todas as crianças haviam sido socorridas por familiares e populares.

A Polícia Militar informou que uma equipe constatou que o veículo, de propriedade da prefeitura, estava com o licenciamento em dia, mas apresentava impedimento por não ser submetido a inspeção, quando obrigatório, e não portar autorização escolar, sendo removido ao pátio. "As medidas administrativas foram tomadas", afirmou a corporação.

A secretaria de Educação de São Roque admitiu que o ônibus não possuía autorização para fazer o transporte de crianças e que teve a decisão de mesmo assim utilizar o veículo para não prejudicar a frequência dos alunos na escola.

O Hospital São José relatou inicialmente que fez o atendimento de duas crianças. Conforme a unidade médica, "ambos pacientes foram prontamente avaliados pela equipe médica e estão estáveis. Uma das crianças está em processo de liberação. Já a que sofreu um corte, passou por avaliação e sutura, recebendo o atendimento necessário. O Hospital São José segue à disposição para prestar todo o suporte necessário às crianças e seus familiares", informou.

No fim da manhã desta segunda-feira(10), o hospital afirmou que mais uma criança deu entrada na unidade com queixas de cefaleia (dor de cabeça). "O quadro é estável, mas permanecerá em observação no hospital, até nova avaliação médica".

Conforme a apuração da TV Gazeta Noroeste, outras cinco crianças foram levadas para o Hospital São Bernardo, também em Colatina, onde permanecem em observação.