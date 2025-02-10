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ES 080

Ônibus escolar transportando estudantes tomba em São Roque do Canaã

Segundo a PM, cerca de 16 crianças estavam no veículo; Prefeitura de São Roque do Canaã informou que vai apurar as causas do acidente, ocorrido na manhã desta segunda-feira (10)

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 09:54

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

10 fev 2025 às 09:54
Coletivo ficou tombado às margens da ES 080, em São Roque do Canaã
Coletivo ficou tombado às margens da ES 080, em São Roque do Canaã Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Correção

10/02/2025 - 1:28
A Prefeitura de São Roque do Canaã informou, inicialmente, que estavam no veículo 20 crianças, o motorista e uma monitora do ônibus escolar. No entanto, depois, a administração municipal corrigiu a informação, afirmando que eram, ao todo, 18 pessoas no veículo.
Um ônibus escolar transportando estudantes tombou em um acidente às margens da ES 080, em São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (10). Segundo a prefeitura, 18 pessoas estavam no veículo: o motorista, uma monitora e 16 alunos, com idades entre quatro e 10 anos. As vítimas foram socorridas para hospitais da região – o condutor foi quem mais se machucou. 
O acidente aconteceu por volta das 6h30. O coletivo ia em direção à escola da localidade de São Jacinto, no mesmo município. A Prefeitura de São Roque do Canaã informou, em nota, que o veículo perdeu o controle e que vai apurar as causas do acidente.
“O motorista, a monitora e os estudantes foram prontamente encaminhados para o atendimento médico onde passam por uma avaliação e receberão os cuidados necessários. As causas do acidente já estão sendo apuradas para que as providências cabíveis sejam tomadas”, afirmou.
O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) chegou a ser acionado para realizar o transporte médico por helicóptero e foi até o local, mas relatou que não foi necessária a remoção, pois todas as crianças haviam sido socorridas por familiares e populares.
A Polícia Militar informou que uma equipe constatou que o veículo, de propriedade da prefeitura, estava com o licenciamento em dia, mas apresentava impedimento por não ser submetido a inspeção, quando obrigatório, e não portar autorização escolar, sendo removido ao pátio. "As medidas administrativas foram tomadas", afirmou a corporação.
A secretaria de Educação de São Roque admitiu que o ônibus não possuía autorização para fazer o transporte de crianças e que teve a decisão de mesmo assim utilizar o veículo para não prejudicar a frequência dos alunos na escola.
Corpo de Bombeiros Militar, em nota, informou que quando a equipe chegou ao local, todas as vítimas já tinham sido retiradas do veículo e estavam sendo atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). A corporação levou um menino de 6 anos para o Hospital São José, em Colatina. "Ele se apresentava clinicamente estável, relatando dor nas costas", relatou.
O Hospital São José relatou inicialmente que fez o atendimento de duas crianças. Conforme a unidade médica, "ambos pacientes foram prontamente avaliados pela equipe médica e estão estáveis. Uma das crianças está em processo de liberação. Já a que sofreu um corte, passou por avaliação e sutura, recebendo o atendimento necessário. O Hospital São José segue à disposição para prestar todo o suporte necessário às crianças e seus familiares", informou.
No fim da manhã desta segunda-feira(10), o hospital afirmou que mais uma criança deu entrada na unidade com queixas de cefaleia (dor de cabeça). "O quadro é estável, mas permanecerá em observação no hospital, até nova avaliação médica".
Conforme a apuração da TV Gazeta Noroeste, outras cinco crianças foram levadas para o Hospital São Bernardo, também em Colatina, onde permanecem em observação.
Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Santa Teresa, informou em nota enviada na quarta-feira (12) que "está acompanhando o caso, cobrando as autoridades responsáveis, e foi informado, em contato com o Procurador do Município, que toda a frota escolar será submetida à vistoria do Detran ainda nesta semana".

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