Ônibus de Vitória, 'verdinho' é visto transitando nas ruas de Linhares

Vedinho foi visto transitando por Linhares, no Norte do ES Crédito: Cainã Morelatto

Os ônibus que atendem as linhas municipais de Vitória são facilmente reconhecidos nas ruas. De tanta popularidade, os veículos ganharam um apelido que já está eternizado: verdinho. Mas um deles foi visto transitando por Linhares . O que o ônibus estava fazendo no Norte do Espírito Santo, quase 150 km longe da Capital?

A situação foi compartilhada pelo músico Cainã Morellato, em suas redes sociais. De acordo com ele, o registro foi na tarde desta quinta-feira (1º). Atualmente vivendo em Linhares, o músico já morou em Vitória. E ver o ônibus na cidade trouxe as memórias da Capital.

Em Vitória, eu andava muito de ônibus e foi uma surpresa ver o ônibus aqui em Linhares. Deu tempo de fazer uma foto e ainda peguei um ônibus municipal ao fundo para criar esse contraste, relatou o músico.

buguei

acabei de presenciar um crossover linhares x vitória pic.twitter.com/Nd4W1KkNLU — cain~a (@cmorelllato) October 1, 2020

Na imagem, é possível notar que o ônibus é da Unimar Transportes. Procurada, a empresa confirmou que o veículo foi de Vitória para Linhares.

Esse veículo estava operando em Vitória e agora está em Linhares. Ainda não deu tempo de fazer a alteração da pintura, mas esse processo está sendo realizado gradativamente, explicou, Roberto de Carvalho Freitas Mendes, gerente de contratos da Unimar Transportes em Linhares.