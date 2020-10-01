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Ônibus de Vitória, 'verdinho' é visto transitando nas ruas de Linhares

A situação foi registrada na tarde desta quinta-feira (1º) por Cainã Morellato. O que o ônibus estava fazendo no Norte do Espírito Santo, quase 150 km longe da Capital?
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 18:11

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 18:11

Vedinho foi visto transitando por Linhares, no Norte do ES
Vedinho foi visto transitando por Linhares, no Norte do ES Crédito: Cainã Morelatto
Os ônibus que atendem as linhas municipais de Vitória são facilmente reconhecidos nas ruas. De tanta popularidade, os veículos ganharam um apelido que já está eternizado: verdinho. Mas um deles foi visto transitando por Linhares. O  que o ônibus estava fazendo no Norte do Espírito Santo, quase 150 km longe da Capital?
A situação foi compartilhada pelo músico Cainã Morellato, em suas redes sociais. De acordo com ele, o registro foi na tarde desta quinta-feira (1º). Atualmente vivendo em Linhares, o músico já morou em Vitória. E ver o ônibus na cidade trouxe as memórias da Capital.
Em Vitória, eu andava muito de ônibus e foi uma surpresa ver o ônibus aqui em Linhares. Deu tempo de fazer uma foto e ainda peguei um ônibus municipal ao fundo para criar esse contraste, relatou o músico.
Na imagem, é possível notar que o ônibus é da Unimar Transportes. Procurada, a empresa confirmou que o veículo foi de Vitória para Linhares.
Esse veículo estava operando em Vitória e agora está em Linhares. Ainda não deu tempo de fazer a alteração da pintura, mas esse processo está sendo realizado gradativamente, explicou, Roberto de Carvalho Freitas Mendes, gerente de contratos da Unimar Transportes em Linhares.
Segundo ele, outros veículos estão em situação semelhante na cidade. Em Linhares, a empresa trabalha com linhas semiurbanas e fretamento de veículos para outras organizações. Segundo a Unimar, em média são transportados 21 mil passageiros por mês na cidade do Norte do Estado.

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