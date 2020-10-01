Ônibus de Vitória, 'verdinho' é visto transitando nas ruas de Linhares

Os ônibus que atendem as linhas municipais de Vitória são facilmente reconhecidos nas ruas. De tanta popularidade, os veículos ganharam um apelido que já está eternizado: verdinho. Mas um deles foi visto transitando por Linhares. O que o ônibus estava fazendo no Norte do Espírito Santo, quase 150 km longe da Capital?
A situação foi compartilhada pelo músico Cainã Morellato, em suas redes sociais. De acordo com ele, o registro foi na tarde desta quinta-feira (1º). Atualmente vivendo em Linhares, o músico já morou em Vitória. E ver o ônibus na cidade trouxe as memórias da Capital.
Em Vitória, eu andava muito de ônibus e foi uma surpresa ver o ônibus aqui em Linhares. Deu tempo de fazer uma foto e ainda peguei um ônibus municipal ao fundo para criar esse contraste, relatou o músico.
Na imagem, é possível notar que o ônibus é da Unimar Transportes. Procurada, a empresa confirmou que o veículo foi de Vitória para Linhares.
Esse veículo estava operando em Vitória e agora está em Linhares. Ainda não deu tempo de fazer a alteração da pintura, mas esse processo está sendo realizado gradativamente, explicou, Roberto de Carvalho Freitas Mendes, gerente de contratos da Unimar Transportes em Linhares.
Segundo ele, outros veículos estão em situação semelhante na cidade. Em Linhares, a empresa trabalha com linhas semiurbanas e fretamento de veículos para outras organizações. Segundo a Unimar, em média são transportados 21 mil passageiros por mês na cidade do Norte do Estado.