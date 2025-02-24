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Durante o carnaval

Novo vídeo mostra confusão entre coronel e seguranças no Sambão do Povo

Imagens mostram tumulto que antecedeu briga do subsecretário da Casa Militar, Sérgio Luiz Anechini, com o Prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini

Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 20:25

Publicado em 

24 fev 2025 às 20:25
Imagens de uma câmera de monitoramento da Prefeitura de Vitória mostram o momento da confusão entre o subsecretário da Casa Militar do governo do Estado, o coronel Sérgio Luiz Anechini, e seguranças que controlavam o acesso ao corredor da imprensa no Sambão do Povo, durante os desfiles de carnaval.  Esse foi o tumulto que antecedeu a briga do policial com o prefeito da capital, Lorenzo Pazonoli. 
O vídeo mostra o subsecretário sendo retido pelos seguranças. É quando começa toda a confusão. Uma mulher da equipe de segurança, que está de camisa azul claro, tenta conter o coronel agarrando-o pela roupa. Ele tenta se desvencilhar e dá um golpe em direção à mulher. Em depoimento à polícia, a segurança afirmou que, neste momento, levou um tapa do coronel no lado esquerdo rosto. 
Anechini diz que não agrediu ninguém e que estava apenas se defendendo. "O vídeo é muito claro. Eu só tentei me desvencilhar. Nesse momento, estava com a cabeça baixa. No momento em que eu me desvencilho, a camisa estava no meu rosto. Eu não sabia em quem estava acertando, porque eu precisava me desvencilhar. Eu não conseguia ver o que estava acontecendo, não sabia o que estava acontecendo com a minha esposa, que estava lá na frente. Então a minha defesa foi me desvencilhar daquele grupo e seguir em frente."
Segundo o coronel, ele não sabia quem estava o segurando. "Se você substituir aquela moça por qualquer pessoa ou por uma árvore, eu teria acertado a árvore, porque eu estava de cabeça baixa, tentando me desvencilhar da agressão." 
Com a confusão, a camisa de Anechini foi rasgada, deixando a arma do militar à mostra. Ele, então, veste uma camiseta de cor azul e segue caminhando no corredor da imprensa. É quando o coronel percebe que está sendo filmado pelo prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini. 
 "Ele estava rindo, debochando. E eu falei com ele: 'cara, não precisa disso, você me conhece, eu te conheço. Isso não é necessário'. Quando ele se aproxima, vejo que não vai parar de debochar e nem de filmar, então tomo o celular dele", afirmou o militar em entrevista concedida à reportagem de A Gazeta, no domingo (23).
A partir daí, começa outra confusão e a esposa do coronel acerta o rosto de Pazolini com um tecido. Ele se desequilibra e cai na pista. Anechini é imobilizado com um golpe conhecido como mata-leão. Na sequência, ele é liberado e deixa o Sambão. 
O prefeito de Vitória disse que foi alertado sobre um homem armado que teria agredido uma mulher e resolveu filmar a cena para documentar que a pessoa estava armada.  A prefeitura informou que as imagens das câmeras de monitoramento do Sambão do Povo serão enviadas para a polícia civil.
Já o coronel Sérgio Luiz Anechini registrou queixa na delegacia e fez exame de corpo de delito. 

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