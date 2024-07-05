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Nova orla de São Pedro é inaugurada em Vitória; veja como ficou

Espaço contempla áreas dos bairros São Pedro e Ilha das Caieiras, totalizando um trecho de 1,16 km, com calçada, ciclovia, deques, arquibancadas alagáveis e outras melhorias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2024 às 19:35

Publicado em 05 de Julho de 2024 às 19:35

Já está pronta a primeira etapa da revitalização da Orla de São Pedro, em Vitória, e a obra foi inaugurada para a população nesta sexta-feira (5). Totalizando um trecho de 1,16 quilômetro, a reurbanização do local contempla áreas dos bairros São Pedro e Ilha das Caieiras.
Com investimento de mais de R$ 96 milhões, a reurbanização do trecho contempla construção de estacionamento, paisagismo, passeio contínuo com calçada, ciclovia, deques, arquibancadas alagáveis, rampas, cinco atracadouros e um espaço com pontos de iluminação que geram o efeito de “chão estrelado”. Veja abaixo fotos de como ficou:

Imagens mostram a nova orla de São Pedro, em Vitória

Prefeitura de Vitória informou que uma das fases da obra vai ligar Nova Palestina à Resistência e contará com a ciclovia e quatro queimadores de mariscos. Estão previstas as seguintes intervenções:
  • Reurbanização das vias (ciclovia, calçada, pista de rolamento, estacionamentos, canteiros e praças);
  • Passeio contínuo à beira-mar com deques, arquibancadas alagáveis, rampas de acesso para barcos e reurbanização de passeios em piso intertravado; 
  • Cinco queimadores de mariscos – para os pescadores e desfiadeiras de siri; 
  • Implantação da Praça do Papa, situada na rua São Pedro; 
  • Ligação entre Nova Palestina e Resistência (passarela de pedestres/ciclovia);
  • Iluminação pública; 
  • Rede de drenagem; 
  • Recuperação do manguezal; 
  • Paisagismo e incremento da arborização urbana;
  • Academias de Idosos, Academias de Jovens e Parks Kids.

Segunda etapa da obra

Ao todo, a obra totalizará mais de R$ 200 milhões na região da Grande São Pedro e faz parte do Projeto Vitória de Frente para o Mar. A ordem de serviço para a segunda fase da reurbanização, que ligará Santo André à Resistência, foi assinada na tarde do último sábado (29).
Com 4 quilômetros de extensão, quatro bairros serão beneficiados: Santo André; Redenção; Nova Palestina e Resistência. A obra será custeada pelo investimento de mais de R$ 107 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e tem previsão de entrega de dois anos e quatro meses.
Nova orla de São Pedro é inaugurada em Vitória

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