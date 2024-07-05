Nova orla de São Pedro é inaugurada em Vitória; veja como ficou

Já está pronta a primeira etapa da revitalização da Orla de São Pedro, em Vitória , e a obra foi inaugurada para a população nesta sexta-feira (5). Totalizando um trecho de 1,16 quilômetro, a reurbanização do local contempla áreas dos bairros São Pedro e Ilha das Caieiras.

Com investimento de mais de R$ 96 milhões, a reurbanização do trecho contempla construção de estacionamento, paisagismo, passeio contínuo com calçada, ciclovia, deques, arquibancadas alagáveis, rampas, cinco atracadouros e um espaço com pontos de iluminação que geram o efeito de “chão estrelado”. Veja abaixo fotos de como ficou:

Imagens mostram a nova orla de São Pedro, em Vitória

Estão previstas as seguintes intervenções: Prefeitura de Vitória informou que uma das fases da obra vai ligar Nova Palestina à Resistência e contará com a ciclovia e quatro queimadores de mariscos.

Reurbanização das vias (ciclovia, calçada, pista de rolamento, estacionamentos, canteiros e praças);

Passeio contínuo à beira-mar com deques, arquibancadas alagáveis, rampas de acesso para barcos e reurbanização de passeios em piso intertravado;

Cinco queimadores de mariscos – para os pescadores e desfiadeiras de siri;

Implantação da Praça do Papa, situada na rua São Pedro;

Ligação entre Nova Palestina e Resistência (passarela de pedestres/ciclovia);

Iluminação pública;

Rede de drenagem;

Recuperação do manguezal;

Paisagismo e incremento da arborização urbana;

Academias de Idosos, Academias de Jovens e Parks Kids.

Segunda etapa da obra

Ao todo, a obra totalizará mais de R$ 200 milhões na região da Grande São Pedro e faz parte do Projeto Vitória de Frente para o Mar. A ordem de serviço para a segunda fase da reurbanização, que ligará Santo André à Resistência, foi assinada na tarde do último sábado (29).

Com 4 quilômetros de extensão, quatro bairros serão beneficiados: Santo André; Redenção; Nova Palestina e Resistência. A obra será custeada pelo investimento de mais de R$ 107 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e tem previsão de entrega de dois anos e quatro meses.