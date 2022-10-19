Linha 790 começa a circular em Cariacica no próximo domingo (23) Crédito: Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)

Your browser does not support the audio element. Nova linha de ônibus passa a circular em Cariacica; veja itinerário

No próximo domingo (23), uma nova linha de ônibus começa a circular em Cariacica. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) criou a linha 790 (Prolar / Terminal Campo Grande, via Valverde) que vai atender o deslocamento dos passageiros entre a região de Prolar e Cariacica Sede para o Terminal de Campo Grande.

Ceturb-ES informou que a nova linha foi criada por meio da bilhetagem eletrônica, que identificou cerca de 1.400 cartões saindo da região com destino às linhas do Terminal de Campo Grande. Antes, quem morava na região tinha que embarcar em uma linha com destino ao Terminal Itacibá. De lá, o passageiro precisava embarcar em outro ônibus para o Terminal Campo Grande, para embarcar em linhas alimentadoras.

Com a criação da linha 790, agora o morador da região vai direto para o Terminal de Campo Grande, encurtando, assim, o tempo de viagem. Quem está na Rua Dom Bosco, no bairro Rio Branco, por exemplo, gasta aproximadamente 40 minutos para chegar no Terminal de Campo Grande e, com a nova linha, passará a gastar aproximadamente 15 minutos.

LINHA 790