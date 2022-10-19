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Linha 790

Nova linha de ônibus passa a circular em Cariacica; veja itinerário

A Ceturb-ES informou que a nova linha foi criada por meio da bilhetagem eletrônica, que identificou alta demanda na região de Prolar e Cariacica Sede para o Terminal Campo Grande

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 12:05

Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

19 out 2022 às 12:05
Sistema Transcol terá ônibus com novas cores
Linha 790 começa a circular em Cariacica no próximo domingo (23) Crédito: Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)
Nova linha de ônibus passa a circular em Cariacica; veja itinerário
No próximo domingo (23), uma nova linha de ônibus começa a circular em Cariacica. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) criou a linha 790 (Prolar / Terminal Campo Grande, via Valverde) que vai atender o deslocamento dos passageiros entre a região de Prolar e Cariacica Sede para o Terminal de Campo Grande.
A Ceturb-ES informou que a nova linha foi criada por meio da bilhetagem eletrônica, que identificou cerca de 1.400 cartões saindo da região com destino às linhas do Terminal de Campo Grande. Antes, quem morava na região tinha que embarcar em uma linha com destino ao Terminal Itacibá. De lá, o passageiro precisava embarcar em outro ônibus para o Terminal Campo Grande, para embarcar em linhas alimentadoras.
Com a criação da linha 790, agora o morador da região vai direto para o Terminal de Campo Grande, encurtando, assim, o tempo de viagem. Quem está na Rua Dom Bosco, no bairro Rio Branco, por exemplo, gasta aproximadamente 40 minutos para chegar no Terminal de Campo Grande e, com a nova linha, passará a gastar aproximadamente 15 minutos.

LINHA 790

A linha terá frequência de 40 minutos e tem tempo de viagem de aproximadamente uma hora. Serão 22 viagens diárias, com uma frota de três veículos. Ao todo, 13 bairros serão diretamente atendidos pela linha 790: Vila Merlo, Prolar, Antônio Ferreira Borges, Planeta, Alice Coutinho, São João Batista, Cariacica Sede, Santa Luzia, Porto de Cariacica, Nova Valverde, Nova Brasília, Itanguá e Rio Branco. Estes bairros passam a ter outra opção de deslocamento para a Avenida Expedito Garcia.

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