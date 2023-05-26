Neblina no Noroeste do ES: entenda fenômeno e os riscos para o trânsito

Foi muito difícil ver a paisagem tradicional de Colatina nesta quinta-feira (25). Vale do Rio Doce, Segunda Ponte? Ambos foram encobertos por um intenso nevoeiro, algo muito comum nesta época do ano no Noroeste do Espírito Santo

A professora de Climatologia, Daniela Cunha, explicou como a neblina se forma na região. O fenômeno tem relação com a queda das temperaturas e a alta umidade, que ocorrem durante a madrugada, além do tipo de relevo.

"Tanto no outono como no inverno, é mais comum e frequente a formação de neblina, porque durante a madrugada registramos as temperaturas mais baixas e a umidade mais alta", disse em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta.

Rio Doce, em Colatina, encoberto pela neblina Crédito: Wando Fagundes

Para quem está nas estradas, a neblina exige mais atenção dos motoristas, visto que muito acidentes já ocorreram por conta da baixa visibilidade causada pelo fenômeno.