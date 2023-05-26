Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Combinação de fatores

Neblina no Noroeste do ES: entenda fenômeno e os riscos para o trânsito

Professora explica como o evento climático que ocorreu nesta quinta-feira (25) se formou. Condição agrada pelo clima ameno, porém demanda mais atenção dos motoristas na direção de veículos
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

26 mai 2023 às 15:53

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 15:53

Foi muito difícil ver a paisagem tradicional de Colatina nesta quinta-feira (25). Vale do Rio Doce, Segunda Ponte? Ambos foram encobertos por um intenso nevoeiro, algo muito comum nesta época do ano no Noroeste do Espírito Santo
A professora de Climatologia, Daniela Cunha, explicou como a neblina se forma na região. O fenômeno tem relação com a queda das temperaturas e a alta umidade, que ocorrem durante a madrugada, além do tipo de relevo.
"Tanto no outono como no inverno, é mais comum e frequente a formação de neblina, porque durante a madrugada registramos as temperaturas mais baixas e a umidade mais alta", disse em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta.
Rio Doce, em Colatina, encoberto
Rio Doce, em Colatina, encoberto pela neblina Crédito: Wando Fagundes
Para quem está nas estradas, a neblina exige mais atenção dos motoristas, visto que muito acidentes já ocorreram por conta da baixa visibilidade causada pelo fenômeno.
Segundo o especialista em trânsito, Josimar Amaral, é preciso respeitar a velocidade da via, a distância mínima necessária do veículo à frente, além de utilizar corretamente os faróis nestas condições (confira no vídeo acima).

Veja Também

É falso que ataque brutal de pitbull a homem ocorreu em Colatina

Boate é alvo de operação por brigas e presença de menores em Colatina

Baianos são detidos com armas, munições e drogas em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Penha: o nome da devoção capixaba
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados