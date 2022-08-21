Dom Luiz Mancilha Vilela durante a Festa da Penha em 2017: arcebispo emérito está internado Crédito: Carlos Alberto Silva

O arcebispo emérito de Vitória , Dom Luiz Mancilha Vilela, de 80 anos, está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular da Capital. Neste domingo (21), o boletim médico do religioso indicava uma piora no quadro.

Your browser does not support the audio element. Na UTI, arcebispo emérito Dom Luiz tem piora e igreja pede oração, em Vitória

O comunicado divulgado pela paróquia informa que "o estado clínico geral se agravou consideravelmente" e convida "a todos os padres a incentivarem os irmãos e irmãs da nossa Arquidiocese de Vitória para intensificarem suas orações em favor do nosso arcebispo emérito".

De acordo com o site da Arquidiocese de Vitória , Dom Luiz está internado desde o dia 23 de julho, para tratar complicações hepáticas.

No dia 27 de julho, a informação era de que o arcebispo emérito estava reagindo bem ao tratamento.

No dia 29 de julho, o boletim dizia que o religioso estava reagindo muito bem e se recuperando.

Já neste domingo 21 de agosto, a informação é de que Dom Luiz Mancilha Vilela continua internado sob cuidados médicos intensivos por conta de complicações hepáticas, mas o boletim não apresenta melhorias no quadro de saúde.