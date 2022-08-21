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Complicações hepáticas

Na UTI, arcebispo emérito Dom Luiz tem piora e igreja pede oração, em Vitória

O arcebispo emérito de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, de 80 anos, está internado desde o dia 23 de julho para tratar complicações hepáticas, mas estado de saúde piorou neste domingo (21), segundo arquidiocese
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

21 ago 2022 às 19:41

Publicado em 21 de Agosto de 2022 às 19:41

Dom Luiz Mancilha Vilela durante a Festa da Penha em 2017: arcebispo emérito vai passar por cirurgia de retirada de vesícula
Dom Luiz Mancilha Vilela durante a Festa da Penha em 2017: arcebispo emérito está internado Crédito: Carlos Alberto Silva
O arcebispo emérito de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, de 80 anos, está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular da Capital. Neste domingo (21), o boletim médico do religioso indicava uma piora no quadro.
Na UTI, arcebispo emérito Dom Luiz tem piora e igreja pede oração, em Vitória
O comunicado divulgado pela paróquia informa que "o estado clínico geral se agravou consideravelmente" e convida "a todos os padres a incentivarem os irmãos e irmãs da nossa Arquidiocese de Vitória para intensificarem suas orações em favor do nosso arcebispo emérito".
De acordo com o site da Arquidiocese de Vitória, Dom Luiz está internado desde o dia 23 de julho, para tratar complicações hepáticas.
No dia 27 de julho, a informação era de que o arcebispo emérito estava reagindo bem ao tratamento.
No dia 29 de julho, o boletim dizia que o religioso estava reagindo muito bem e se recuperando.
Já neste domingo 21 de agosto, a informação é de que Dom Luiz Mancilha Vilela continua internado sob cuidados médicos intensivos por conta de complicações hepáticas, mas o boletim não apresenta melhorias no quadro de saúde.

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