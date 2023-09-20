Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Decisão judicial

Mulher pode ser indenizada em R$ 3 mil por celular furtado em show no ES

Vítima foi ameaçada pelos criminosos a desbloquear o aparelho e pediu, na Justiça, indenização por danos morais e materiais após evento ocorrido em julho de 2022
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 set 2023 às 10:13

Publicado em 20 de Setembro de 2023 às 10:13

Data: 03/06/2014 - ES - Cariacica - Inauguração do novo Estádio do Kléber Andrade. Jogo entre Seleção Capixaba e Rio Branco - Editoria: Esportes - Foto: Fernando Madeira - GZ
Estádio do Kléber Andrade, em Cariacica, onde o show ocorreu Crédito: Fernando Madeira
A Justiça determinou que uma mulher seja indenizada em R$ 3 mil após ter o celular furtado no show “Buteco do Gusttavo Lima”, que ocorreria em julho de 2022, no Pavilhão de Carapina, na Serra, e depois foi transferido para o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A sentença foi proferida no último dia 7 e divulgada nesta semana pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Como a decisão é de primeira instância, os condenados podem recorrer. 
À Justiça, a mulher afirmou que, após o furto do aparelho, sofreu ameaças dos criminosos para que desbloqueasse o telefone. Alegou ainda falha na segurança do evento e requereu indenização pelos danos materiais e morais sofridos.
Em contestação, um dos organizadores afirmou que os fatos não foram provados e que não tem o dever legal ou contratual de garantir a segurança dos bens pessoais dos consumidores. Já o segundo não apresentou contestação.
O juiz do 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Aracruz, responsável pelo caso, entendeu que o furto foi comprovado no boletim de ocorrência registrado após o crime. Porém, como a mulher não apresentou documento capaz de provar o valor do aparelho, o pedido de indenização por danos materiais foi julgado improcedente.
Buteco do Gusttavo Lima ocorrido no dia 23 de julho no Pavilhão de Carapina, na Serra
Buteco do Gusttavo Lima ocorreria no dia 23 de julho no Pavilhão de Carapina, na Serra, mas foi transferido para Cariacica Crédito: Reprodução
“Quanto ao dano material sofrido, vale lembrar que existe a obrigatoriedade de se anexar ao processo a devida documentação comprobatória do efetivo dano causado. Isso porque, diferentemente do dano moral, que exigem análise de critérios subjetivos, o dano material obriga a análise de documentos/provas do dano causado”, destaca a sentença.
O pedido de indenização por danos morais foi julgado procedente e fixado em R$ 3 mil, pois, segundo o juiz, a prestação dos serviços é evidente e ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, sendo suficiente para causar abalo psíquico e moral a ser reparado.

O que diz a produtora do evento 

Procurado pela reportagem de A Gazeta, o advogado Airton Sibien Rubeth, que atua na defesa da produtora, afirmou que a Marques Produções disponibiliza equipe de seguranças em todos os eventos, visando à proteção do público presente, atuando, ainda, em conjunto com a Polícia Militar e Civil para combater a prática de crimes dentro e no entorno dos shows. "Nesse sentido, sempre prezou pela segurança e bem-estar do público consumidor", alegou. 
"Em relação à ação citada na reportagem, a Marques Produções lamenta a decisão prolatada, confiando em sua revisão pelo Poder Judiciário, visto que não pode ser penalizada por atos de terceiros, os verdadeiros responsáveis pela prática do ato criminoso. Por esse motivo, interporá o recurso devido", finalizou. 
Já Fabricio Simoura, que defende a vítima, disse que entrou com embargos de declaração e deve recorrer da decisão do juiz, após o magistrado julgar como improcedente a indenização por danos materiais e determinar apenas o pagamento relativo aos danos morais. 

Correção

20/09/2023 - 2:54
A versão anterior deste texto afirmava que o show ocorreu no Pavilhão de Carapina. O evento ocorreria na Serra, como foi divulgado, mas depois foi transferido e aconteceu em Cariacica, no Estádio Kleber Andrade. A informação foi corrigida. Após a publicação da reportagem, o advogado da vítima também informou que deve recorrer. A explicação foi inserida na matéria. 

Veja Também

Motorista será indenizado após carro ser atingido por sinalização no ES

Valor de indenização por atraso de ônibus municipal chama atenção no ES

Motorista terá que indenizar motociclista atingido após cavalo de pau no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz carapina Justiça TJES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados