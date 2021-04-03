Mulher pede leito de UTI para a mãe com Covid: "estão esperando morrer?"

Elizabeth da Silva Batista, de 47 anos, aguarda um leito de UTI para Covid-19 Crédito: Reprodução

Atualização Na noite deste sábado, a Secretaria Estadual de Saúde informou que Elizabeth da Silva Batista foi transferida para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. A informação foi atualizada no texto.

"Eles falam que estão aguardando. Estão esperando o quê? Minha mãe morrer?". A frase é um desabafo de Pamella da Silva Batista Sitnghel, de 28 anos. Em um vídeo feito em frente ao Pronto Atendimento Alto Lage, em Cariacica, ela pede ajuda para conseguir um leito de UTI Covid para a mãe, Elizabeth da Silva Batista, de 47 anos, que aguarda desde a última quarta-feira (31) por uma transferência.

Pamella relata que, quando a mãe chegou na unidade de saúde, foi informada que ela precisaria de um leito de enfermaria. "Deixei ela lá com a médica falando que ela precisava de oxigênio, mas ela foi negligenciada. Ficou dois dias sem medicamentos, está com pneumonia resultado da Covid-19, e agora estamos aqui, pedindo um leito de UTI porque o quadro dela se agravou", relata.

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A família já procurou o Ministério Público, mas até o momento não teve retorno. Também tem sido difícil conseguir informações sobre Elizabeth e a previsão para a transferência. "A gente não consegue contato, a única coisa que falam é para entrar no MP (Ministério Público). Não dão uma previsão de fila", reclama.

"A gente tá implorando ajuda do Estado, cadê as vagas de UTI? Ela está piorando! Eu deixei ela aqui na quarta com a médica falando que ela só precisava de oxigênio, na enfermaria, e agora estamos aqui pedindo UTI" Pamella da Silva - Filha de paciente com Covid-19

O QUE DIZ A PREFEITURA

Infelizmente, Elizabeth não é a única nessa situação. Por nota, a Prefeitura de Cariacica, por meio do Instituto de Gestão, Inovação e Saúde (IGIS), responsável pela administração do Pronto Atendimento (PA) do Trevo de Alto Lage, informou que 38 pacientes estão internados aguardando vagas por meio da Central de Vagas da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Dos 38, quatro aguardam vaga de CTI para Covid-19 e três pacientes aguardam vaga de CTI para outras doenças. O tempo médio de espera para internações em leitos de enfermaria é de 2 a 3 dias e de UTI são 24 horas. O IGIS informa, ainda, que a paciente Elizabeth da Silva Batista, de 47 anos, no período em que esteve na unidade, estava sendo assistida e monitorada com cilindro de oxigênio.

"O tempo médio de espera para internações em leitos de enfermaria é de 2 a 3 dias e de UTI são 24 horas" Prefeitura de Cariacica - Prefeitura de Cariacica

O QUE DIZ A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) informou, na noite deste sábado, que Elizabeth da Silva Batista foi transferida para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.