Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Redes sociais

Mulher descobre traição após saber de conversa em ônibus no ES

O relato do jovem Guilherme Lemos no Twitter viralizou e chegou até os envolvidos, desencadeando o término do casal

Publicado em 

27 abr 2022 às 19:01

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 19:01

traição
Publicação de capixaba expondo traição viralizou no Twitter Crédito: Twitter | @hlvrcsml
Assim que escutou uma conversa na qual um homem admitia enganar a namorada para se encontrar com outra mulher, o capixaba Guilherme Lemos, de 19 anos, relatou todo o episódio na conta dele no Twitter. A publicação viralizou tanto que chegou até mesmo aos envolvidos, agora ex-namorados.
Tudo aconteceu quando Guilherme estava dentro de um ônibus, em Vitória, capital do Espírito Santo, na última segunda-feira (25). Foi dentro do coletivo que ele ouviu a conversa do então namorado de Lorrayne, identificado apenas como André.
Por telefone, André contava que mentia para a companheira ao falar que ia jogar futebol, quando na verdade se encontrava com outra mulher.
Assim que escutou a conversa, Guilherme expôs toda a situação em uma postagem no Twitter. A intenção, de acordo com ele, era contar apenas para os seus seguidores, mas em apenas dois dias a publicação alcançou mais de 17 mil curtidas e mais de 2200 repostagens.
"Fiz o post no momento em que estava ouvindo, depois de ter conseguido informações suficientes. A motivação foi apenas contar para os meus seguidores porque era algo atípico, não imaginei que fosse ter essa repercussão. O André, agora ex dela, estava falando sobre ficar com outra mulher"
Guilherme Lemos - Capixaba que ouviu o relato da traição
O alcance da publicação fez com que os envolvidos aparecessem. Lorrayne repostou o relato e disse estar "agradecida" pela traição ter sido revelada.
No post, Guilherme diz que o namorado traía a mulher com a irmã dela. No entanto, segundo Guilherme, Lorrayne comentou sobre o caso na própria rede social e explicou a outra mulher, que foi citada por seu ex no ônibus, não era irmã dela. André havia se referido a ela dessa forma porque a amante e Lorrayne cresceram juntas.
"A Lorrayne não entrou em contato comigo diretamente, apenas respondeu meu tweet com um RT [repostar] e um comentário. Ela negou que era a irmã quando eu perguntei e depois de um tempo apagou esse tweet, mas não sei o motivo", explicou o jovem ao repórter João Brito, do G1 ES.
Até a última atualização desta reportagem, o G1 não havia obtido contato com Lorrayne, que apagou o perfil nas redes sociais.
Mesmo tendo sido feito há dois dias, o relato de Guilherme continua sendo comentado e curtido na rede social. De lá pra cá, além dos mais de 2000 novos seguidores obtidos com a repercussão do caso, o jovem expôs outro caso parecido, mas por enquanto sem desfecho.
Com informações do G1 ES

Veja Também

Única sobrevivente de desabamento em Vila Velha tem alta do hospital

Algodão: conheça o cão gari que faz sucesso nas ruas de Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Twitter Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados