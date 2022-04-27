Mulher descobre traição após saber de conversa em ônibus no ES

Publicação de capixaba expondo traição viralizou no Twitter Crédito: Twitter | @hlvrcsml

Assim que escutou uma conversa na qual um homem admitia enganar a namorada para se encontrar com outra mulher, o capixaba Guilherme Lemos, de 19 anos, relatou todo o episódio na conta dele no Twitter. A publicação viralizou tanto que chegou até mesmo aos envolvidos, agora ex-namorados.

Tudo aconteceu quando Guilherme estava dentro de um ônibus, em Vitória, capital do Espírito Santo, na última segunda-feira (25). Foi dentro do coletivo que ele ouviu a conversa do então namorado de Lorrayne, identificado apenas como André.

Por telefone, André contava que mentia para a companheira ao falar que ia jogar futebol, quando na verdade se encontrava com outra mulher.

Assim que escutou a conversa, Guilherme expôs toda a situação em uma postagem no Twitter. A intenção, de acordo com ele, era contar apenas para os seus seguidores, mas em apenas dois dias a publicação alcançou mais de 17 mil curtidas e mais de 2200 repostagens.

"Fiz o post no momento em que estava ouvindo, depois de ter conseguido informações suficientes. A motivação foi apenas contar para os meus seguidores porque era algo atípico, não imaginei que fosse ter essa repercussão. O André, agora ex dela, estava falando sobre ficar com outra mulher" Guilherme Lemos - Capixaba que ouviu o relato da traição

O alcance da publicação fez com que os envolvidos aparecessem. Lorrayne repostou o relato e disse estar "agradecida" pela traição ter sido revelada.

No post, Guilherme diz que o namorado traía a mulher com a irmã dela. No entanto, segundo Guilherme, Lorrayne comentou sobre o caso na própria rede social e explicou a outra mulher, que foi citada por seu ex no ônibus, não era irmã dela. André havia se referido a ela dessa forma porque a amante e Lorrayne cresceram juntas.

"A Lorrayne não entrou em contato comigo diretamente, apenas respondeu meu tweet com um RT [repostar] e um comentário. Ela negou que era a irmã quando eu perguntei e depois de um tempo apagou esse tweet, mas não sei o motivo", explicou o jovem ao repórter João Brito, do G1 ES.

Até a última atualização desta reportagem, o G1 não havia obtido contato com Lorrayne, que apagou o perfil nas redes sociais.

Mesmo tendo sido feito há dois dias, o relato de Guilherme continua sendo comentado e curtido na rede social. De lá pra cá, além dos mais de 2000 novos seguidores obtidos com a repercussão do caso, o jovem expôs outro caso parecido, mas por enquanto sem desfecho.