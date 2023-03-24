MPES notifica Iema para resultado de análise de pó preto ser imediato

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) realiza dois tipos de monitoramento da qualidade do ar. Para os poluentes previstos nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) - material particulado (MP10 e MP2,5), dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio, monóxido de carbono e ozônio - é realizado o monitoramento para acompanhamento das concentrações na atmosfera, por meio da Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar (RAMQAr), que conta com nove estações automáticas distribuídas nos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Em cada uma das estações é calculado o Índice de Qualidade do Ar (IQAr) para a região onde está instalada. Os resultados obtidos são traduzidos no IQAr para divulgação à população. Os dados estão disponíveis no site do Iema.

Já medição da poeira sedimentável, popularmente conhecida como pó preto, é realizada desde 2009, por meio da Rede Manual de Monitoramento de Poeira Sedimentável (RMPS), único método certificado atualmente, seguindo a norma americana ASTM D1739-98.

São 12 estações espalhadas pela Grande Vitória. Cada ponto de monitoramento representa a qualidade do ar em determinada região, estando diretamente influenciado por fontes diversas de emissões, como trânsito, atividade industrial ou a realização de obras nas proximidades.

A medição da poeira sedimentável é feita com jarros de coleta, que ficam expostos por 30 dias e, após isso, são levados a um laboratório para quantificação do material acumulado. Considerando as diversas etapas envolvidas no processo, o resultado final das análises é conhecido, em média, após 30 dias da coleta dos recipientes.

Os dados da medição da poeira sedimentável são mensais e podem ser acompanhados em: https://iema.es.gov.br/qualidadedoar/dadosdemonitoramento

Anualmente, o Iema publica um relatório de qualidade do ar referente ao ano anterior, onde são compilados todos os dados do monitoramento de qualidade do ar, tanto da rede automática quanto da rede manual, com avaliações estatísticas e comentários. Os relatórios estão disponíveis em: https://iema.es.gov.br/qualidadedoar/relatorios

O Iema está em fase piloto, desde julho de 2022, de uma rede de monitoramento automática de poeira sedimentável, com uma tecnologia inédita no Brasil. Após períodos de testes e avaliação de viabilidade e confiabilidade dos dados, será tomada decisão do seu uso permanente e possível ampliação.

