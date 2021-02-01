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Norte do ES

Motociclista morre após batida entre carro e moto em Linhares

A colisão entre um carro e uma moto ocorreu na ES 245, em Jataípeba, interior de Linhares, e resultou na morte do motociclista Almir Ricardo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 fev 2021 às 09:32

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 09:32

Colisão entre carro e moto deixa um morto no interior de Linhares
Colisão entre carro e moto deixa um morto no interior de Linhares Crédito: Felipe Tozatto
Uma colisão entre um carro e uma moto deixou uma pessoa morta na ES 245, em Jataípeba, interior de LinharesNorte do ES. A batida ocorreu na noite de sábado (30). Almir Ricardo, piloto da moto, chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu e veio a óbito neste domingo (31).
Segundo informações da Polícia Militar, Almir estava indo em sentido a Jataípeba quando, em uma curva, invadiu a contramão e bateu a moto em um carro, que vinha no sentido contrário.
O piloto da moto chegou a ser resgatado, foi encaminhado ao Hospital Geral de Linhares e transferido neste domingo (31) para o Hospital Rio Doce, também em Linhares. Com muitos ferimentos e em estado grave, Almir não resistiu e morreu.
Almir, chamado de “Mica” pelos amigos e familiares, era muito conhecido na comunidade de Bebedouro, no interior de Linhares.

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