Motociclista morre após batida entre carro e moto em Linhares

Colisão entre carro e moto deixa um morto no interior de Linhares Crédito: Felipe Tozatto

Uma colisão entre um carro e uma moto deixou uma pessoa morta na ES 245, em Jataípeba, interior de Linhares Norte do ES . A batida ocorreu na noite de sábado (30). Almir Ricardo, piloto da moto, chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu e veio a óbito neste domingo (31).

Segundo informações da Polícia Militar, Almir estava indo em sentido a Jataípeba quando, em uma curva, invadiu a contramão e bateu a moto em um carro, que vinha no sentido contrário.

O piloto da moto chegou a ser resgatado, foi encaminhado ao Hospital Geral de Linhares e transferido neste domingo (31) para o Hospital Rio Doce, também em Linhares. Com muitos ferimentos e em estado grave, Almir não resistiu e morreu.