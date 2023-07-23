Motociclista morre após bater em caminhão guincho em Piúma

Um motociclista, com idade e nome não divulgados, morreu após bater em um caminhão guincho que estava parado e fazendo remoção de veículos na noite de sábado (22), na Rodovia Jorge Ferres, no bairro Eucalipto, em Piúma, no Litoral Sul do Estado. O local, segundo o motorista do guincho, estava devidamente sinalizado.
O condutor do guincho contou para a Polícia Militar que estava com o carro parado na via, sentido Piúma, realizando a remoção de outros dois veículos que haviam colidido horas antes naquele mesmo local. Segundo ele, apesar de estar com toda a operação de remoção devidamente sinalizada, uma motocicleta, que estava transitando na mesma via e sentido, colidiu na traseira do caminhão.
O motorista do veículo disse também para os policiais que, na colisão, o motociclista se chocou com a ponta da rampa do caminhão e caiu no chão, já desfalecido. A ambulância do hospital de Piúma foi acionada e, ao chegar no local, constatou que o motociclista havia falecido. O motorista do guincho fez o teste do etilômetro, que deu negativo.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o motorista do veículo foi encaminhado para a Delegacia de Itapemirim, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso segue sob investigação na Delegacia de Piúma.
O corpo do motociclista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e liberado para os familiares.