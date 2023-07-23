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Tragédia

Motociclista morre após bater em caminhão guincho em Piúma

Guincho estava em rodovia, removendo outros veículos que haviam se envolvido em acidente momentos antes, quando foi atingido pela moto

Publicado em 23 de Julho de 2023 às 19:37

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

23 jul 2023 às 19:37
Motociclista bate em guincho e morre em acidente em Piuma
Moto em que estava a vítima do acidente, em Piúma Crédito: Redes Sociais/Reprodução
Um motociclista, com idade e nome não divulgados, morreu após bater em um caminhão guincho que estava parado e fazendo remoção de veículos na noite de sábado (22), na Rodovia Jorge Ferres, no bairro Eucalipto, em Piúma, no Litoral Sul do Estado. O local, segundo o motorista do guincho, estava devidamente sinalizado.
O condutor do guincho contou para a Polícia Militar que estava com o carro parado na via, sentido Piúma, realizando a remoção de outros dois veículos que haviam colidido horas antes naquele mesmo local. Segundo ele, apesar de estar com toda a operação de remoção devidamente sinalizada, uma motocicleta, que estava transitando na mesma via e sentido, colidiu na traseira do caminhão.
O motorista do veículo disse também para os policiais que, na colisão, o motociclista se chocou com a ponta da rampa do caminhão e caiu no chão, já desfalecido. A ambulância do hospital de Piúma foi acionada e, ao chegar no local, constatou que o motociclista havia falecido. O motorista do guincho fez o teste do etilômetro, que deu negativo.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o motorista do veículo foi encaminhado para a Delegacia de Itapemirim, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso segue sob investigação na Delegacia de Piúma.
O corpo do motociclista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e liberado para os familiares.

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