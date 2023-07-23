Motociclista morre após bater em caminhão guincho em Piúma

O motorista do veículo disse também para os policiais que, na colisão, o motociclista se chocou com a ponta da rampa do caminhão e caiu no chão, já desfalecido. A ambulância do hospital de Piúma foi acionada e, ao chegar no local, constatou que o motociclista havia falecido. O motorista do guincho fez o teste do etilômetro, que deu negativo.