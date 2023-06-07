Motoboy segue em estado grave após ser ferido por linha de pipa

Motociclista teve garganta cortada por linha de cerol e está internado Crédito: Oliveira Alves

De acordo com Rita de Cássia, os médicos estão "otimistas e esperançosos". José Cordeiro está sedado, utilizando respirador, mas não está em coma, segundo a esposa.

No último domingo (4), o soldador, que também trabalha como motoboy, teve o pescoço cortado por uma linha de pipa. Testemunhas contaram que, ao ficar ferido, José Cordeiro de Lima Neto ainda andou por cerca de 100 metros e foi socorrido por um motorista que seguia pela mesma via e percebeu que algo havia acontecido.

"O estado de saúde dele é grave, mas estável. Os médicos estão otimistas, esperançosos. A preocupação no momento é não deixar que ele tenha uma infecção, para que a recuperação ocorra o mais rápido possível" Rita de Cássia - Esposa da vítima

Ainda segundo Rita de Cássia, o marido não tem previsão de alta.

Após o ferimento, o motorista que socorreu José Cordeiro chegou a fazer uma compressão no pescoço do motociclista. Segundo familiares, a vítima foi submetida a uma traqueostomia - procedimento médico que permite a passagem direta de ar para os pulmões.