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Ninguém foi detido

Jovem de 23 anos é baleado no meio da rua em Ilha das Flores

Testemunhas afirmaram à Polícia Militar que a vítima foi socorrida por populares, que o levaram para o Hospital Evangélico, em estado grave
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2023 às 15:38

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 15:38

Vítima foi baleada em uma via pública do bairro Ilha das Flores, em Vila Velha
Vítima foi baleada em uma via pública do bairro Ilha das Flores, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem de 23 anos ainda sem identificação foi baleado na tarde desta sexta-feira (2) no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha. Testemunhas afirmaram à Polícia Militar que a vítima foi socorrida por populares, que o levaram para o Hospital Evangélico, também no município, onde deu entrada em estado grave.
A corporação destacou que, no local, ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio e e está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

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