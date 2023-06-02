Jovem de 23 anos é baleado no meio da rua em Ilha das Flores

Um homem de 23 anos ainda sem identificação foi baleado na tarde desta sexta-feira (2) no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha. Testemunhas afirmaram à Polícia Militar que a vítima foi socorrida por populares, que o levaram para o Hospital Evangélico, também no município, onde deu entrada em estado grave.
A corporação destacou que, no local, ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio e e está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).