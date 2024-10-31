Morre mulher atropelada por ônibus ao atravessar Reta da Penha

A mulher atropelada por um ônibus enquanto atravessava a Avenida Nossa Senhora da Penha — a Reta da Penha — na altura do bairro Santa Lúcia, em Vitória, usando o celular, na manhã de quarta-feira (30) teve a morte confirmada na tarde desta quinta (31).
Após o acidente, ela foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), com lesões na cabeça, mas não resistiu aos ferimentos.
A Polícia Científica (PCIES) informou, em nota, que o serviço de transporte de cadáver foi acionado na tarde desta quinta-feira (31), por volta de 14h30 para recolher o corpo.
“Segundo informações do hospital, a vítima sofreu um atropelamento e grave traumatismo craniano. O corpo da vítima, uma mulher de 32 anos, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.”
A Polícia Civil, por sua vez, informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) e nenhum detalhe será repassado, no momento.