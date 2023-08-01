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Moradores ficam fora de casa em rua com cratera e lama em Cariacica

A Avenida Elói da Penha está interditada desde o ano passado; na última semana; para piorar, um cano estourou e a situação no bairro Padre Gabriel se agravou
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

01 ago 2023 às 17:56

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 17:56

Há uma semana, a reportagem da TV Gazeta mostrou a situação da Avenida Elói da Penha, que fica no bairro Padre Gabriel, em Cariacica. A rua está interditada desde o ano passado, e a situação só vem piorando desde então: parte da rua já cedeu com a chuva da semana passada. Nesse intervalo, teve um vazamento de água e os problemas continuam por lá: já tem morador com casa cheia de terra.
A repórter Any Cometti, da TV Gazeta, esteve no local nesta terça-feira (1º). E conversou com moradores, que mostraram a situação. De acordo com apuração dela, da semana passada para cá, a situação da avenida piorou. Um cano de água rompeu no alto da rua: a casa da auxiliar de cozinha Claudiana do Nascimento, que fica embaixo e já estava cheia de terra, agora está ainda mais complicada.
Rua 'caindo' e moradores fora de casa por causa da lama em Cariacica
Casa de Claudiana, que mora embaixo da rua com o buraco, ficou cheia de lama após cano de água estourar Crédito: Ronaldo Rodrigues
"Continua piorando, continua mais lama dentro de casa, igual o cano que estourou e agora entrou mais lama. Então a água foi toda lá para dentro. Minha sala está cheia de lama e meu quarto também", relatou Claudiana à TV Gazeta.
O cano já foi reparado, mas os problemas dos moradores estão longe de ser resolvidos. Embaixo de toda a terra há materiais de construção que Claudiana usaria para reformar a casa. Isso sem falar nos móveis e eletrodomésticos que estão perdidos no meio da lama.
A prefeitura até colocou uma fita de isolamento e manilhas para impedir o trânsito de carros, mas motociclistas, ciclistas e pedestres continuam se arriscando. Depois da queda da barreira, a parte para passar na rua ficou bastante estreita. Além do buraco com cerca de 6 metros de extensão, ainda tem uma rachadura na rua que se estende por cerca de 1,5 metros, oferecendo ainda mais risco e incerteza para os moradores.

Buraco em rua causa transtornos para moradores em Cariacica

Uma semana atrás a prefeitura disse que ia fazer a obra de reparo, mas não deu um prazo. "A gente recebeu uma ligação do secretário de obras e ele prometeu para a gente que essa semana será visto com carinho e será feito um paliativo para resolver o problema, para não acontecer nada de ruim", falou o locutor Marcelo Avelar.
À TV Gazeta, a prefeitura disse que já está tratando com o Governo do Estado e com Governo Federal a respeito das obras necessárias para a região, e disse que o valor da obra é muito elevado, por isso o município não consegue arcar sozinho com os custos. A administração não deu um prazo para a conclusão dessa obra e disse que foram feitas visitas no local, mas que qualquer intervenção nesse momento não seria eficiente. 

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