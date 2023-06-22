Moradores da Serra poderão fazer exame e ganhar óculos de graça; veja como

Caso seja constatada a necessidade de um óculos, uma receita será entregue ao paciente Crédito: Reprodução | Pixabay

Os moradores da Serra , na Grande Vitória , que sofrem com problemas oculares, como miopia, astigmatismo, entre outros, passaram a contar com uma ajuda para cuidar da saúde dos olhos. Nesta terça-feira (20), a prefeitura do município passou a disponibilizar cerca de 2 mil óculos de grau por mês de forma gratuita aos pacientes da rede municipal.

De acordo com a prefeitura, os óculos serão oferecidos pelo Ambulatório Municipal de Especialidades (Ames).

Para ter acesso, basta o paciente se dirigir à sua Unidade de Saúde de referência, de onde será encaminhado ao Ames, para consulta oftalmológica.

Quem tem direito aos óculos?

De acordo com a prefeitura, após a consulta com o oftalmologista, caso seja constatada a necessidade de um óculo, uma receita será entregue ao paciente.

Com a receita em mãos, o paciente deve ir novamente ao Ambulatório Municipal de Especialidades (Ames), localizado em Jardim Limoeiro.

Além da receita, o paciente deve apresentar:

Documento oficial com foto

Comprovante de residência

No Ames, o paciente vai escolher a armação do óculos de grau disponível, que deve ficar pronto em até 15 dias.

Endereço do Ames: Rua São Pedro - Jardim Limoeiro, Serra - ES. CEP: 29164-305.

Com informações do g1 ES