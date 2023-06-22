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Moradores da Serra poderão fazer exame e ganhar óculos de graça; veja como

De acordo com a Prefeitura, os pacientes deverão apresentar comprovante de residência para terem acesso ao serviço
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2023 às 15:10

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 15:10

Caso seja constatado a necessidade de um óculos, uma receita será entregue ao paciente
Caso seja constatada a necessidade de um óculos, uma receita será entregue ao paciente Crédito: Reprodução | Pixabay
Os moradores da Serra, na Grande Vitória, que sofrem com problemas oculares, como miopia, astigmatismo, entre outros, passaram a contar com uma ajuda para cuidar da saúde dos olhos. Nesta terça-feira (20), a prefeitura do município passou a disponibilizar cerca de 2 mil óculos de grau por mês de forma gratuita aos pacientes da rede municipal.
De acordo com a prefeitura, os óculos serão oferecidos pelo Ambulatório Municipal de Especialidades (Ames).
Para ter acesso, basta o paciente se dirigir à sua Unidade de Saúde de referência, de onde será encaminhado ao Ames, para consulta oftalmológica.

Quem tem direito aos óculos?

De acordo com a prefeitura, após a consulta com o oftalmologista, caso seja constatada a necessidade de um óculo, uma receita será entregue ao paciente.
Com a receita em mãos, o paciente deve ir novamente ao Ambulatório Municipal de Especialidades (Ames), localizado em Jardim Limoeiro.
Além da receita, o paciente deve apresentar:
  • Documento oficial com foto
  • Comprovante de residência
No Ames, o paciente vai escolher a armação do óculos de grau disponível, que deve ficar pronto em até 15 dias.
Endereço do Ames: Rua São Pedro - Jardim Limoeiro, Serra - ES. CEP: 29164-305.
Com informações do g1 ES
Moradores da Serra poderão fazer exame e ganhar óculos de graça

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