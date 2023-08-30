Moradores assistem de 'camarote' show de baleia em praia de Guarapari

Que as baleias dão um show enquanto passam pelo litoral do Brasil para se reproduzir todo mundo sabe. Muitos passeios de observação turística são feitos inclusive no Espírito Santo para acompanhar um pouco mais de perto a passagem delas. Mas e se você nem precisasse sair de casa para assistir a esse espetáculo?

veja vídeo acima). Foi exatamente o que aconteceu com a instrutora de yoga Natália Porto da Silva e o marido Paulo Henrique, que puderam assistir baleias passando pela Praia das Castanheiras, em Guarapari , de camarote, na varanda de casa ().

Natália contou que estava almoçando na varanda, nesta segunda-feira (28), quando eles viram o show das baleias bem próximo da praia.

"A gente tinha acabado de almoçar, estávamos eu, minha sogra e meu marido, e aí eu olhei e achei estranho. Pensei que não existia aquela pedra ali. Eu vi um movimento na água diferente e pensei: 'por que está tendo uma arrebentação ali?'. Aí eles olharam e na hora ela pulou de novo", disse a instrutora de yoga.

No vídeo, é possível ouvir a empolgação dos três quando conseguem ver a baleia pulando mais de uma vez no mar.

"Meu marido saiu correndo para pegar o celular falando: 'baleia, baleia'. Aí elas pularam um monte e a gente conseguiu filmar. A gente já tá aqui há 20 anos e nunca tinha visto algo assim" Natália Porto da Silva - Instrutora de yoga

A família disse que acredita ter visto pelo menos três baleias passeando pelo litoral. Natália é do Rio Grande do Sul, e o marido, de Brasília. O casal passou a morar em Guarapari em 2021, mas já tem a casa por lá, onde também passavam temporadas há anos.

Agora, Natália disse que fica sempre olhando pela varanda esperando ansiosamente para ver outro grupo de baleias passeando.

"Eu espero agora todo o dia. A gente olha pro mesmo lugar esperando por elas. Foi muito emocionante, um espetáculo da varanda. A gente assistiu de camarote", contou Natália.

Pertinho da costa

As jubartes estão se aproximando mais da costa em Guarapari Crédito: Divulgação/Projeto Baleia Jubarte

Segundo o oceanógrafo e coordenador do Projeto Baleia Jubarte no Espírito Santo, Paulo Rodrigues, as baleias têm aparecido mais próximas da costa em Guarapari. O oceanógrafo disse que os animais que deram o "espetáculo particular" são baleias-jubarte.

"Pode ser que as ilhas atraiam esses animais para mais próximo e ocorrer que um animal ou outro se aproxime mais da costa e explore a região, sendo possível ser observadas da terra. Apesar de a área de ocorrência maior ser a partir das 8 milhas (cerca de 13 km) náuticas da costa", explicou o oceanógrafo.

Além disso, Paulo destacou que com a população de baleias aumentando, é possível que registros como esse sejam mais frequentes. "A população de baleias cresceu, saindo da ameaça de extinção e atingindo 30 mil indivíduos, assim estão reestabelecendo antigas áreas reprodutivas", comentou Paulo.

"Como faz parte da área reprodutiva, às vezes temos baleias que exploram áreas como essa. Esse mesmo exemplo vem acontecendo em Arraial do Cabo e Ilha Bela, onde estamos ampliando nossas bases de atendimento e apoio ao turismo" Paulo Rodrigues - Oceanógrafo e coordenador do Projeto Baleia Jubarte

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