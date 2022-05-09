Morador flagra gatos mortos perto da Vigilância de Zoonoses de Itapemirim

Um morador registrou em um vídeo o aparecimento de vários gatos mortos e cães soltos nas imediações da Unidade de Vigilância de Zoonoses de Itapemirim, em Candéus, interior do município, no Sul do Espírito Santo. Ele filmou as condições do local para denunciar o caso. Segundo a prefeitura da cidade, a situação vai ser investigada.

Um morador, que preferiu não se identificar, fez um vídeo no último fim de semana denunciando a situação. Ele conta que os cães atacam quem passa pelo local. Além de pelo menos cinco gatos mortos na frente do imóvel, havia fezes e lixo espalhado pelo chão. “O lugar é praticamente abandonado. Ninguém faz nada”, disse.

Gatos mortos em Itapemirim Crédito: Montagem | A Gazeta

O QUE DIZ A PREFEITURA

Procurada pela reportagem, a prefeitura afirmou que lamenta o caso, que vai investigar e punir os responsáveis. “A Prefeitura de Itapemirim reforça que repudia toda e qualquer ação de maus-tratos contra animais e segue acompanhando o desdobramento do caso a fim de punir os responsáveis com todo rigor da lei”, disse o município por meio de nota.

O município informou ainda que a Guarda Civil Municipal de Itapemirim foi ao local, iria elaborar o boletim de ocorrência e formalizar denúncia junto à polícia. Sobre os cachorros soltos, informou que estão apurando se os animais pertencem ou não à unidade, já que afirmam ser comum a prática de abandono de animais nos arredores do local.