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Nota Vitória

Morador de Vitória pode pedir desconto no IPTU até dia 30 de novembro

Pelo programa Nota Vitória, o contribuinte consegue receber de volta parte do valor pago em impostos, resgatando o dinheiro ou abatendo valor do IPTU
Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

17 nov 2022 às 12:03

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 12:03

Portal Nota Vitória
Portal Nota Vitória Crédito: Reprodução
O morador de Vitória pode conseguir desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2023 por meio do programa Nota Vitória, mas os contribuintes cadastrados devem ficar atentos ao prazo: a solicitação para ter direito ao benefício precisa ser feita até dia 30 de novembro de 2022.
O Nota Vitória é um programa da prefeitura que permite que o contribuinte receba de volta parte do valor pago em impostos. Para isso, é necessário pedir a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) da prestação de serviços como: estacionamentos, academias, escolas, creches e faculdades particulares, cursos de idiomas, lavanderias, construtoras, lojas de conserto de eletrodomésticos, salões de beleza, hotéis, oficinas mecânicas e empresas de limpeza e vigilância localizadas em Vitória.
Para se cadastrar e ter acesso ao benefício é preciso entrar no Portal do Cidadão da Prefeitura de Vitória e criar uma conta. Após clicar em 'criar uma conta', será pedido ao morador alguns dados como: CPF, nome completo, e-mail, celular, CEP, outros dados do bairro do beneficiário e a criação de uma senha para o acesso.
Com o login em mãos, o morador deve entrar no site https://nota.vitoria.es.gov.br/ com o e-mail e senha gerados e aceitar os termos de uso.
A validade do CPF informado será confirmado pela prefeitura junto à Receita Federal e o contribuinte poderá acompanhar os créditos pelo site.
Resgatar os créditos para o abatimento do IPTU é fácil, basta entrar com seu login no site do Nota Vitória, clicar em "Pedidos de resgate", depois em "Novo pedido de resgate" e selecionar a opção "Abater valor do IPTU". 
Morador de Vitória pode pedir desconto no IPTU até dia 30 de novembro

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