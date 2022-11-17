Morador de Vitória pode pedir desconto no IPTU até dia 30 de novembro

Portal Nota Vitória Crédito: Reprodução

O morador de Vitória pode conseguir desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2023 por meio do programa Nota Vitória, mas os contribuintes cadastrados devem ficar atentos ao prazo: a solicitação para ter direito ao benefício precisa ser feita até dia 30 de novembro de 2022.

O Nota Vitória é um programa da prefeitura que permite que o contribuinte receba de volta parte do valor pago em impostos. Para isso, é necessário pedir a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) da prestação de serviços como: estacionamentos, academias, escolas, creches e faculdades particulares, cursos de idiomas, lavanderias, construtoras, lojas de conserto de eletrodomésticos, salões de beleza, hotéis, oficinas mecânicas e empresas de limpeza e vigilância localizadas em Vitória.

Para se cadastrar e ter acesso ao benefício é preciso entrar no Portal do Cidadão da Prefeitura de Vitória e criar uma conta. Após clicar em 'criar uma conta', será pedido ao morador alguns dados como: CPF, nome completo, e-mail, celular, CEP, outros dados do bairro do beneficiário e a criação de uma senha para o acesso.

Com o login em mãos, o morador deve entrar no site https://nota.vitoria.es.gov.br/ com o e-mail e senha gerados e aceitar os termos de uso.

A validade do CPF informado será confirmado pela prefeitura junto à Receita Federal e o contribuinte poderá acompanhar os créditos pelo site.

Resgatar os créditos para o abatimento do IPTU é fácil, basta entrar com seu login no site do Nota Vitória, clicar em "Pedidos de resgate", depois em "Novo pedido de resgate" e selecionar a opção "Abater valor do IPTU".