Morador de Aracruz, idoso com Alzheimer desaparece e família pede ajuda

Atualização Um dia após a reportagem, a família informou que o idoso foi encontrado, por isso a foto e o nome dele foram retirados desta publicação. Ele foi encontrado na cidade de Vila Velha, desorientado. Mais informações não foram divulgadas pela família.

Morador de Aracruz, um idoso de 71 anos desapareceu na noite de quinta-feira (19). Foi visto pela última vez em Praia Grande, Fundão, onde estaria caminhando a pé em direção a Nova Almeida, na Serra, ambos municípios na região Metropolitana de Vitória. Segundo uma familiar, ele tem diagnóstico de Alzheimer.

“Ele mora no bairro Itaparica, em Aracruz, e pegou uma carona até Praia Grande, em Fundão, para pegar um ônibus para vir para Vila Velha, onde ficaria hospedado na casa de amigos nossos para passar o Natal conosco. Ele foi filmado pela câmera de uma loja que fica de frente para esse ponto de ônibus em Praia Grande, por volta das 20h de quinta (19). Às 20h30, ele saiu caminhando em direção a Nova Almeida, com a bolsa dele, a pé, e não tivemos mais notícias", contou uma parente.

Ainda na noite de sexta-feira (20), o celular do idoso continuava recebendo chamadas, que tocavam até cair, o que já não ocorreu neste sábado (21), deixando a família ainda mais preocupada.