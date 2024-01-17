Natural de São Mateus, a modelo Stephane Kumm é sucesso nas passarelas pelo mundo. Com apenas 17 anos, a adolescente de 1,78m de altura foi descoberta por um empresário da cidade e atualmente faz parte de uma grande agência de modelos.

A carreira de top model começou em agosto de 2023, quando ela participou de um desfile para uma fábrica de moda praia em São Mateus, primeira ocasião em que Stephane desfilou. Foi também naquele dia que o empresário Jorge Aguiar viu algo de diferente na menina.

"A gente ia para uma feira em Nova Iorque e Milão, aí levamos algumas fotos dela e lá mostramos para algumas pessoas que nos indicaram uma agência de renome em São Paulo. A partir daí, a coisa começou a acontecer", disse o empresário.

A agência de modelos que Stephane faz parte também é responsável pela carreira de top models de renome, como Carol Trentini e Alessandra Ambrósio. Agora, entre elas, está a menina que quando mais nova enfrentava desconfortos com a própria altura.

"Quando ela era bem mais nova, ela falava: 'Mãe, sou muito alta! Todo mundo fala que vou ser modelo, mas não vejo possibilidade... A gente mora num lugar simples'. Mesmo assim, eu sempre falava com ela: ‘Minha filha, se for da vontade de Deus, Ele vai preparar alguém para te ver'. E, realmente, foi o que Ele fez" Cláudia Araújo Kumm - Mãe da Stephane

Modelo capixaba desfila nas passarelas de Paris e vira destaque internacional

Após ter a beleza reconhecida, a adolescente fez desfiles no Rio de Janeiro e "percorreu" na passarela do São Paulo Fashion Week, um dos eventos de moda mais importantes da América Latina.

Atualmente, ela conta com a ajuda do empresário Jorge Aguiar, que além de ter dado todo o apoio para a Stephane ingressar em uma grande agência, ele prepara a adolescente com o inglês, idioma essencial para quem quer alcançar o mercado internacional da moda.

Além de ser inspiração para os moradores de São Mateus, a história de Stephane também é um incentivo para todas as meninas que sonham em ser uma top model. "Eu me sinto privilegiada por mostrar para elas que elas podem conseguir realizar o sonho delas, que ela não precisam ter medo de ser quem são, que tudo pode acontecer!", finalizou a modelo.