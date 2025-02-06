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Ministério da Saúde alerta sobre aumento de casos da febre amarela

Devido aos casos no país, Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) repassou alerta aos capixabas que tiverem que viajar para Estados com casos da doença que se vacinem antes

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 13:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2025 às 13:42
Ffebr amarela afeta a
Transmissão da doença atualmente ocorre por mosquitos silvestres, que vivem em zonas de mata Crédito: Divulgação
Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações, encaminhou aos Estados, na última segunda-feira (3), um alerta para a população que vai viajar a regiões que apresentam os casos confirmados de febre amarela, como São Paulo, Minas Gerais, Roraima e Tocantins. Segundo o órgão, a preocupação ocorre devido ao aumento de casos da doença em humanos e primatas não-humanos (PNH) no Brasil.
Segundo a Nota Técnica Conjunta nº 27/2025, quem estiver planejando ir para essas áreas ou para regiões rurais e de mata deve verificar a carteira de vacinação e, caso ainda não estejam vacinadas contra a doença, procurem as unidades de saúde com pelo menos 10 dias de antecedência para se vacinarem contra a febre amarela.
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o último ano com casos de febre amarela confirmados em humanos no Espírito Santo foi 2018, quando houve cinco registros de confirmações da doença e nenhum óbito. Em 2017, foram 256 e 81 mortes. Nesses dois anos, a Sesa realizou a vacinação da população para a proteção e foram usadas as doses padrão para a imunização. Entretanto, devido ao cenário epidemiológico na época, alguns estados receberam a dose fracionada, cuja dose de reforço deve ser aplicada no intervalo de oito anos.
Por conta disso, a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, Danielle Grillo, orientou também que, em caso de residir atualmente no Espírito Santo e tenha recebido a dose da Febre Amarela em outro estado com a dose fracionada e precise se deslocar para as regiões de casos confirmados, que procure a sala de vacinação mais próxima para verificação da situação vacinal.
A vacina contra febre amarela faz parte do calendário básico de vacinação das crianças de 9 meses a menores de 5 anos, com uma dose de reforço aos 4 anos. Em 2024, a cobertura vacinal no Estado em menores de 1 ano foi de 72,50%. A população de 5 a 59 anos, não vacinada, pode receber a dose única. 
Recomendações
  • Para a vacinação daqueles que pretendem se deslocar para regiões com confirmações de casos da Febre Amarela, o Ministério da Saúde define seguir as estratégias abaixo:
  • Dose de reforço para viajantes: Indivíduos que receberam a vacina fracionada contra a febre amarela em 2018 em outros estados e que se destinam a áreas com circulação comprovada do vírus da febre amarela, deverão receber uma dose adicional da vacina em dose padrão;
  • Dose zero: aplicada em crianças entre 6 e 8 meses, somente deve ser administrada em crianças que residem ou se desloquem para área onde há circulação confirmada do vírus;
  • Vacinação de idosos: A vacinação de pessoas com 60 anos ou mais deve ser precedida por uma avaliação médica individualizada, considerando o risco de exposição ao vírus da febre amarela e as condições clínicas do paciente.

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