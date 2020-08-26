Menino morre após usar celular carregando; veja como se proteger

Um menino de 11 anos morreu depois de tomar um choque elétrico enquanto mexia no celular que estava ligado na tomada. O acidente aconteceu esta semana no Pará. Para evitar que problemas como esse aconteçam, o gestor da EDP, Vilmar Abreu, dá dicas de prevenção no uso de celulares e outros equipamentos ligados na tomada.
Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, Abreu afirmou que os acidentes são mais comuns do que se imagina e citou o anuário de 2019 da Associação Brasileira de Conscientização dos Riscos e Perigos da Eletricidade. De acordo com o anuário, ocorreram 19 acidentes com o uso do celular no Brasil. Destes 19, foram 15 mortes. Dá mais de uma morte por mês, o que é muito relevante, disse.
Diante disso, o representante da concessionária deu dicas de como manusear o celular e adaptadores em situações de risco:
Evitar manuseio com mãos, pés ou partes do corpo molhadas
Tem um risco muito grande de acontecer um curto-circuito e você tomar um choque elétrico. E não usar, inclusive, com o fone de ouvido, o que torna a situação pior, porque a eletricidade pode passar pelo fio e atingir o corpo humano, reforça.
As tempestades e descargas atmosféricas podem potencializar o acidente. A EDP recomenda que, nesses casos, se retirem todos os equipamentos eletrônicos da tomada. Fazendo isso, não tem o por que ficar com o celular conectado e usando, diz.
"Tomadas têm que estar distante de pia e de torneira."
"O 'PowerBank' é uma opção, desde que não esteja ligado na tomada. Se ele está carregado, você liga no celular e pode usar normal, porque é corrente contínua e não tem risco de choque elétrico", afirma.
"Eles podem causar sobrecarga, curto-circuito e choque elétrico, que, em alguns casos, podem causar danos, como queimaduras, deixar sequelas e até a morte", destaca.
"Ela foi feito para uma certa condição. Você pode ter três equipamentos ao mesmo tempo, mas de baixa potência. Pois, se colocar muitos equipamentos juntos, pode causar sobrecarga ou curto-circuito", alerta.
"Importante também é, ao colocar na tomada, nunca puxar pelo fio. Sempre retirar pela tomada", orienta.
"É bom sempre observar se está com a mão molhada, com o pé molhado, está dentro da água, isso tudo vai potencializar o risco de acidente."
Além disso, os usuários devem estar sempre atentos à origem dos equipamentos, segundo Abreu. É ideal que os acessórios do celular sejam certificados, homologados e tenham o selo da Anatel, disse.