Menino morre após usar celular carregando; veja como se proteger

Evitar manuseio com mãos, pés ou partes do corpo molhadas

Tem um risco muito grande de acontecer um curto-circuito e você tomar um choque elétrico. E não usar, inclusive, com o fone de ouvido, o que torna a situação pior, porque a eletricidade pode passar pelo fio e atingir o corpo humano, reforça.

As tempestades e descargas atmosféricas podem potencializar o acidente. A EDP recomenda que, nesses casos, se retirem todos os equipamentos eletrônicos da tomada. Fazendo isso, não tem o por que ficar com o celular conectado e usando, diz.

"Tomadas têm que estar distante de pia e de torneira."

"O 'PowerBank' é uma opção, desde que não esteja ligado na tomada. Se ele está carregado, você liga no celular e pode usar normal, porque é corrente contínua e não tem risco de choque elétrico", afirma.

"Eles podem causar sobrecarga, curto-circuito e choque elétrico, que, em alguns casos, podem causar danos, como queimaduras, deixar sequelas e até a morte", destaca.

"Ela foi feito para uma certa condição. Você pode ter três equipamentos ao mesmo tempo, mas de baixa potência. Pois, se colocar muitos equipamentos juntos, pode causar sobrecarga ou curto-circuito", alerta.

"Importante também é, ao colocar na tomada, nunca puxar pelo fio. Sempre retirar pela tomada", orienta.