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História de força

Menina de 6 anos vence pneumonia grave e tem alta após meses internada no ES

Yasmim Vicente da Hora Aguiar Pinto passou por momentos críticos durante os dias em que ficou internada no Himaba, em Vila Velha e precisou passar por duas cirurgias
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

27 jan 2023 às 11:42

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 11:42

Yasmim venceu pneumonia grave após dois meses internada no Himaba
Yasmim venceu pneumonia grave após dois meses internada no Himaba Crédito: Divulgação | Himaba
Após 60 dias entre salas de emergência, UTI pediátrica e semi-intensiva, a história da pequena Yasmim Vicente da Hora Aguiar Pinto, de 6 anos, teve um final feliz. A criança finalmente está em casa após um período de dois meses internada no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, o Himaba, em Vila Velha, devido a uma pneumonia grave.  
Tudo começou em 15 de novembro de 2022, quando Yasmim precisou dar entrada em uma unidade de saúde. Desde aquele dia até o momento da alta – em 14 de janeiro – a pequena passou por situações críticas, incluindo duas cirurgias, em que foi preciso retirar parte do pulmão. 
Todo o processo de recuperação de Yasmim foi acompanhado pela mãe Silvani Vicente da Hora, e pela irmã, Thaynara Vicente da Hora. No dia da alta hospitalar, as duas agradeceram o empenho dos profissionais envolvidos no processo de recuperação da criança - que anteriormente também esteve no Himaba para tratar uma laringite.  
"Dias ruins, dias de melhora, passos para frente e outros para trás. Deus atendeu aos nossos pedidos e devolveu a vida da minha filha, usando médicos e uma grande equipe comprometida com a vida. Sou grata a todos que com amor e carinho fizeram tudo que podiam"
Silvani Vicente da Hora - Mãe de Yasmim
Geyse Castro, supervisora de enfermagem da UTI pediátrica e da semi-intensiva, foi uma das profissionais que acompanhou de perto a situação de Yasmim. “Yasmim é um sopro de vida daqueles bem leves e otimistas. A pneumonia é uma doença de evolução rápida e, muitas vezes, fatal. Mas ela e toda a família se mantiveram positivas, batalharam diariamente pela recuperação. É uma satisfação enorme vê-la retornando para casa após esse período”, contou emocionada. 

Yasmim venceu pneumonia grave após dois meses internada no Himaba

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