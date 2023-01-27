Menina de 6 anos vence pneumonia grave e tem alta após meses internada no ES

Yasmim venceu pneumonia grave após dois meses internada no Himaba Crédito: Divulgação | Himaba

Após 60 dias entre salas de emergência, UTI pediátrica e semi-intensiva, a história da pequena Yasmim Vicente da Hora Aguiar Pinto, de 6 anos, teve um final feliz. A criança finalmente está em casa após um período de dois meses internada no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, o Himaba, em Vila Velha , devido a uma pneumonia grave.

Tudo começou em 15 de novembro de 2022, quando Yasmim precisou dar entrada em uma unidade de saúde. Desde aquele dia até o momento da alta – em 14 de janeiro – a pequena passou por situações críticas, incluindo duas cirurgias, em que foi preciso retirar parte do pulmão.

Todo o processo de recuperação de Yasmim foi acompanhado pela mãe Silvani Vicente da Hora, e pela irmã, Thaynara Vicente da Hora. No dia da alta hospitalar, as duas agradeceram o empenho dos profissionais envolvidos no processo de recuperação da criança - que anteriormente também esteve no Himaba para tratar uma laringite.

"Dias ruins, dias de melhora, passos para frente e outros para trás. Deus atendeu aos nossos pedidos e devolveu a vida da minha filha, usando médicos e uma grande equipe comprometida com a vida. Sou grata a todos que com amor e carinho fizeram tudo que podiam" Silvani Vicente da Hora - Mãe de Yasmim

Geyse Castro, supervisora de enfermagem da UTI pediátrica e da semi-intensiva, foi uma das profissionais que acompanhou de perto a situação de Yasmim. “Yasmim é um sopro de vida daqueles bem leves e otimistas. A pneumonia é uma doença de evolução rápida e, muitas vezes, fatal. Mas ela e toda a família se mantiveram positivas, batalharam diariamente pela recuperação. É uma satisfação enorme vê-la retornando para casa após esse período”, contou emocionada.