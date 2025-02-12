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Melhores trabalhos de 2024 são reconhecidos no 15° Prêmio Rede Gazeta de Jornalismo

Edição atingiu marco histórico com 262 trabalhos inscritos e três novas categorias. Ao todo, premiados levaram para casa R$ 75 mil

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 15:00

Hugo Dadalto

Hugo Dadalto

Publicado em 

12 fev 2025 às 15:00
Profissionais da Rede Gazeta foram premiados em 10 categorias
Profissionais da Rede Gazeta foram premiados em 10 categorias Crédito: Ricardo Medeiros
Uma manhã de reconhecimento, celebração e muito talento. Esse foi o tom que marcou a cerimônia do 15° Prêmio Rede Gazeta de Jornalismo, nesta quarta-feira (12). A honraria premia as produções jornalísticas, de entretenimento e promoção de marca feitas pelos profissionais da empresa. Os autores vencedores levaram para casa um troféu exclusivo, confeccionado pelo artista plástico Penithência, e um total de R$ 75 mil em vale-compras da Le Card.
Com o recorde de 262 trabalhos inscritos - um aumento de 13% em relação à edição de 2023 - a premiação foi a maior da história, contando com 10 categorias. O diretor-geral da Rede, Marcello Moraes, destacou que a premiação e os trabalhos selecionados são o espelho da missão do grupo de colaborar para o desenvolvimento do Espírito Santo.
“A gente faz com que esse prêmio seja cada vez mais importante, para que a gente possa, mesmo sendo uma homenagem singela, fazer um prêmio importante e de peso, o que é mais relevante para se desenvolver a organização. Aqui eu acho que a gente tem um diferencial competitivo muito grande que é a questão de como a gente trata o jornalismo de forma independente, como a gente faz com que a nossa contribuição na sociedade seja muito forte, como promovemos a democracia”, citou Moraes.
Evocando a prática de um jornalismo independente, plural e em sintonia com o público, o diretor de Jornalismo, Abdo Chequer, reforçou que a potência do exercício jornalístico feito a muitas mãos gera bons frutos. “Fazemos isso de uma maneira muito interessante porque fazemos juntos. Pensamos juntos, entregamos juntos. E juntos nós vamos prosseguir. Juntos nós vamos alcançar mais. E eu não tenho a menor dúvida disso, conseguimos juntos alcançar metas tão interessantes, reportagens tão vibrantes e que mudam de fato a vida de uma comunidade”.

As categorias

Nesta edição do PRGJ, a premiação ampliou a cartela de segmentos e passou a contar com três categorias inéditas:
  •  Produção Integrada - voltada para repórteres e editores envolvidos com produções jornalísticas que, desde a concepção da pauta, privilegiem o diálogo entre diferentes mídias para entregar o conteúdo à audiência
  • Edição de Texto e Vídeo - destinada a editores de vídeo e de texto audiovisual, veiculado nos sites ou emissoras de TV da Rede Gazeta;
  • Variedades - com foco em materiais de conteúdo de marca, chamadas promocionais, conteúdos interativos, publieditoriais e de entretenimento.
Outros 7 segmentos fazem parte do quadro de categorias da premiação: Estágio, Jornalismo Digital, Produção de Imagem, Radiojornalismo, Redes Sociais, Repercussão Nacional e Televisão. São premiados os três colocados em cada uma delas.
A avaliação dos materiais dos concorrentes ao PRGJ é feita por um time de jurados formado por profissionais de destaque em diferentes áreas do mercado da comunicação capixaba. Além disso, eles têm a missão de eleger o melhor trabalho do ano para receber o troféu “Cariê de Ouro”. A honraria rende ao vencedor um troféu especial que carrega o nome do fundador da Rede Gazeta, Cariê Lindenberg.

Conheça abaixo os vencedores

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