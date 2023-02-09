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Mega-Sena: seis apostas do ES acertam quina e levam R$ 45 mil cada

Apostadores jogaram em Barra de São Francisco, Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana; dois apostadores de São Paulo acertaram os seis números
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2023 às 08:29

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 08:29

Bilhete da Mega-Sena
Seis apostas do Espírito Santo acertaram cinco números dos seis sorteados nessa quarta-feira (8) Crédito: Marcello Casal Jr. | Agência Brasil
Seis apostadores do Espírito Santo acertaram a quina da Mega-Sena e vão levar mais de R$ 45 mil para casa. Os ganhadores fizeram apostas para concurso de número 2562, cujo sorteio aconteceu nessa quarta-feira (8). Os números sorteados foram:
6 - 12 - 32 - 44 - 51 - 57.
Os vencedores em solo capixaba são de seis municípios: Barra de São FranciscoCariacicaSerraVianaVila Velha e Vitória. Por terem acertado cinco números, eles vão receber o prêmio exato de R$ 45.102,73 cada. No país, outras 220 pessoas fizeram cinco acertos. 
Se para esses capixabas faltou apenas um número para chegar ao prêmio milionário, para dois apostadores das cidades de São Paulo (SP) e Piracicaba (SP) a sorte foi completa. Eles acertaram os seis números e vão levar R$ 76.403.943,65. 
O próximo sorteio da Mega-Sena acontece neste sábado (11), com prêmio estimado em R$ 3 milhões. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

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Cariacica espírito santo mega-sena Serra Viana Vila Velha Vitória (ES) Barra de São Francisco
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