Mega-Sena: quatro apostas do ES quase levam R$ 95 milhões

Mega-Sena tem prêmio acumulado em R$ 110 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Quatro apostas feitas no ES quase levaram o prêmio acumulado da Mega-Sena, sorteado na noite de quinta-feira (22), no valor R$ 95.983.576,61. Pela sétima vez consecutiva, não houve ganhadores. O valor estimado para o sábado (24) é de R$ 110 milhões.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 13 - 15 - 28 - 37 - 40 - 57.

Três apostas do ES, que marcaram 6 dezenas (Cariacica, Mimoso do Sul e Vitória) e acertaram a quina vão receber, cada uma R$ 65.378,35. Outra aposta (Vitória), que marcou 7 dezenas, e também acertou a quina, vai receber, proporcionalmente, por ter marcado mais números, R$130.756,70

Apostas que acertaram a quina da Mega-Sena Crédito: Reprodução/Site da Caixa

A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

O maior prêmio regular já pago foi em 1º de outubro de 2022, no concurso 2.525, quando duas apostas ganhadoras dividiram R$ 317.853.788,53. Naquela ocasião, a Mega estava acumulada havia 14 concursos consecutivos.