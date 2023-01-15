Mega-Sena: apostador de cidade do ES leva R$ 65 mil na quina

Mega-Sena teve prêmio acumulado Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O concurso 2555 da Mega-Sena sorteado neste sábado (14), em São Paulo, não teve nenhum vencedor. Assim, o prêmio fica acumulado para o próximo sorteio, no dia 18. Mas 58 apostadores acertaram cinco números sorteados e levaram mais de R$ 65 mil cada.

Das 58 apostas que acertaram a quina, uma delas é da cidade de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Caixa, o jogo foi feito na lotérica Comercial Jaguaré e levou prêmio de R$ 65.428,68.

Os números sorteados foram:

03 - 20 - 45 - 52 - 53 - 58

Outras 4.595 apostas acertaram a quadra e, dessa forma, levaram prêmio de R$ 1.179,81 cada. A estimativa de prêmio do próximo concurso, com sorteio no dia 18, é de R$ 42 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.