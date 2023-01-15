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Prêmio acumulou

Mega-Sena: apostador de cidade do ES leva R$ 65 mil na quina

Ninguém acertou as seis dezenas; das 58 apostas que acertaram a quina, uma delas é da cidade de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2023 às 14:36

Publicado em 15 de Janeiro de 2023 às 14:36

Fila da Mega-Sena
Mega-Sena teve prêmio acumulado Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O concurso 2555 da Mega-Sena sorteado neste sábado (14), em São Paulo, não teve nenhum vencedor. Assim, o prêmio fica acumulado para o próximo sorteio, no dia 18. Mas 58 apostadores acertaram cinco números sorteados e levaram mais de R$ 65 mil cada.
Das 58 apostas que acertaram a quina, uma delas é da cidade de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Caixa, o jogo foi feito na lotérica Comercial Jaguaré e levou prêmio de R$ 65.428,68. 
Os números sorteados foram:
  • 03 - 20 - 45 - 52 - 53 - 58
Outras 4.595 apostas acertaram a quadra e, dessa forma, levaram prêmio de R$ 1.179,81 cada. A estimativa de prêmio do próximo concurso, com sorteio no dia 18, é de R$ 42 milhões.
As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

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