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Censo Escolar

Matrículas em creches no ES atingem maior patamar desde 2018

No total, foram 75.246 matrículas, segundo dados do Censo Escolar da Educação Básica, divulgado nesta quarta-feira (8)
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

08 fev 2023 às 20:32

Publicado em 08 de Fevereiro de 2023 às 20:32

Creche pública: cada vez mais procurada pela classe média
Matrículas em creches atingem maior patamar desde 2018 no ES Crédito: Divulgação
O número de matrículas em creches no Espírito Santo atingiu o maior patamar desde 2018, quando 76.979 crianças estavam matriculadas. Os registros, que vinham decaindo de forma gradual desde aquele ano, chegaram a 75.246 em 2022.
No total, foram 8.200 matrículas a mais do que em 2021, um crescimento de 12,2%, segundo dados do Censo Escolar da Educação Básica, divulgado nesta quarta-feira (8) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Os números mostram uma recuperação nas matrículas de creche após a pandemia de Covid. Em 2021, quando as unidades de ensino ainda enfrentavam diversas restrições e a vacina ainda não era liberada para crianças, o número de crianças nas creches alcançou 67.074, o menor patamar desde 2014 (68.990).
Além da melhoria dos indicadores depois do período mais crítico da crise sanitária, Pablo Lira, presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), observa que as redes municipais também vêm ampliando a oferta, por esforços próprios e ainda com o apoio do Estado. 
Matrículas em creches no ES atingem maior patamar desde 2018
"Uma perspectiva está nos investimentos diretos de municípios para a oferta de creche e também nos indiretos, quando o Estado investe em outros níveis de ensino, a exemplo do Programa de Educação em Tempo Integral, e o município passa a contar com mais recursos para outras demandas e gargalos que possam existir, como vagas em creche", pontua. 
Também houve crescimento em nível nacional. O número de matrículas em creche no país chegou a 3.935.689 em 2022, um avanço de 15,17% com relação a 2021 (3.417.210). Os dados contemplam vagas na rede pública e privada.

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