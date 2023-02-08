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De olho nas notas

Resultado do Enem 2022 será divulgado na quinta-feira (9), diz MEC

Prevista para o próximo dia 13, divulgação do resultado foi antecipada, como informou o ministro da Educação, Camilo Santana, nesta quarta-feira (8)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 fev 2023 às 14:24

Publicado em 08 de Fevereiro de 2023 às 14:24

BRASÍLIA - O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta quarta-feira (8) que a divulgação do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 será adiantada. Os estudantes vão poder conferir o desempenho na prova nesta quinta-feira (9).
Anteriormente, a previsão era que o resultado fosse divulgado apenas no dia 13 deste mês. As notas estarão disponíveis na Página do Participante.
Caderno amarelo do 2º dia do Enem 2022.
Caderno amarelo do segundo dia do Enem 2022. Crédito: Fernando Madeira
Para acessar, o estudante usa o CPF e a senha cadastrados.
O Enem é a principal porta de entrada dos estudantes brasileiros para a universidade. As notas podem ser utilizadas para os processos seletivos do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
O prazo de inscrição para o Sisu é de 16 a 24 de fevereiro, com resultado divulgado em 28 de fevereiro.
As inscrições para o ProUni serão abertas no dia 28 de fevereiro e vão até o dia 3 de março. No caso do Fies, elas iniciam no dia 7 de março e terminam no dia 10. Com informações de Agência Brasil

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