Resultado do Enem 2022 será divulgado na quinta-feira (9), diz MEC

O prazo de inscrição para o Sisu é de 16 a 24 de fevereiro, com resultado divulgado em 28 de fevereiro.

As inscrições para o ProUni serão abertas no dia 28 de fevereiro e vão até o dia 3 de março. No caso do Fies, elas iniciam no dia 7 de março e terminam no dia 10. Com informações de Agência Brasil