“Marco Zero da Colonização” é inaugurado no Parque da Prainha

Entrega da obra artística assinada por Celso Adolfo ocorreu em meio às comemorações do aniversário de 489 anos de Vila Velha

Assinado por Celso Adolfo, “Marco zero da colonização” é inaugurado no Parque da Prainha. (Marco Antonio Antolini/PMVV)

Em meio às comemorações do aniversário de 489 anos da cidade, Vila Velha inaugurou, no Parque da Prainha, o Marco Zero da Colonização do Espírito Santo. O mosaico a céu aberto, retratando o surgimento da cidade, em 1535, é assinado pelo artista plástico Celso Adolfo.

Uma placa, com a imagem de uma caravela, foi afixada no centro da obra, com a seguinte inscrição: “O Espírito Santo nasceu aqui. Vila do Espírito Santo. Vila Velha. 23 de maio de 1535.”

No mosaico construído com pedriscos, que são pedras aglutinadas com resina, é retratada, por meio de imagens, a história da colonização, mostrando Vasco Fernandes Coutinho, o escudo de Portugal, a caravela Glória usada por ele em sua chegada em Vila Velha, os povos originários, os pescadores da Prainha, o Frei Pedro Palácios apontando para as palmeiras do Convento da Penha e o mapa do Espírito Santo elaborado em 1535.

A obra é contornada pela figura de uma corda náutica, imagem que também está presente na arquitetura da Igreja do Rosário, em referência a Nossa Senhora do Rosário e à colonização dos portugueses no Estado capixaba.

