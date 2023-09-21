Manutenção da Cesan pode deixar mais de 130 bairros sem água

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) programou manutenção na rede de abastecimento em cinco cidades capixabas neste sábado (23). São elas: Vitória, Serra, Cariacica, Fundão e Aracruz. Ao todo, 134 bairros podem ser afetados e ficar sem água durante o serviço previsto para começar às 7h e terminar às 23h.
Ainda seguindo a companhia, o abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão da ação de conservação. Veja abaixo lista de bairros que podem ficar sem água:
Aracruz
- Santa Cruz
- São Francisco
- Itaparica
- Praia Formosa
Cariacica
- Cariacica Sede
- Ibiapaba
- Nova Rosa da Penha
- Nova Esperanca
- Padre Mathias
- Porto de Cariacica
- Santa Luzia
- Sao João Batista
- Vila Cajueiro
- Vila Merlo
Fundão
- Balneário Costa Azul
- Mirante da Praia
- Direção
- Enseada das Garças
- Praia Grande
- Vila Tongo
Serra
- Alterosas
- André Carloni
- De Fátima
- Das Laranjeiras
- Balneário Carapebus
- Barro Branco
- Bicanga
- Boa Vista II
- Boulevard Lagoa
- Boa Vista I
- Eldorado
- Camará
- Cantinho Do Céu
- Carapina Grande
- Conjunto Carapina I
- Conjunto Jacaraípe
- Castelândia
- Chácara Parreiral
- Civit I
- Civit II
- Cidade Pomar
- Cidade Continental
- Colina Laranjeiras
- Parque Residencial Laranjeiras
- Manoel Plaza
- Feu Rosa
- Barcelona
- Costa Bela
- Costa Dourada
- Diamantina
- Enseada Jacaraípe
- Eurico Sales
- Mata Da Serra
- Guaraciaba
- Nova Zelândia
- Hélio Ferraz
- Estância Monazítica
- Jardim Atlântico
- Jardim Carapina
- Jardim Limoeiro
- Jardim Tropical
- Parque Residencial Nova Almeida
- José De Anchieta
- José De Anchieta II
- Maringa
- Laranjeiras Velha
- Lagoa De Carapebus
- Praia De Carapebus
- Lagoa De Jacaraipe
- Jose De Anchieta II
- Manguinhos
- Morada Laranjeiras
- Nova Carapina II
- Ourimar
- Nova Almeida
- Nova Carapina I
- Novo Horizonte
- Novo Porto Canoa
- Planalto De Carapina
- Planicie Da Serra
- Parq Jacaraipe
- Parq Das Gaivotas
- Parque Residencial Tubarão
- Pitanga
- Sao João
- Porto Canoa
- Novo
- Portal De Jacaraípe
- Valparaíso
- Praia De Capuba
- Praia Da Baleia
- Parque Santa Fé
- Reis Magos
- Residencial Vista Do Mestre
- Marbella
- Praiamar
- Residencial Jacaraípe
- Parque Residencial Mestre Álvaro
- Rosário De Fátima
- Santa Luzia
- Santa Rita De Cassia
- São Diogo I
- São Diogo II
- São Francisco
- São Geraldo
- Serra Dourada I
- Serra Dourada II
- Serra Dourada III
- Serramar
- São PatrÍcio
- Solar De Anchieta
- Central Carapina
- Taquara I
- Taquara II
- Tims
- Sao Pedro
- Vila Nova De Colares
- Jacuhy
- Porto Dourado
- Polo Industrial Tubarão
Vitória
- Antônio Honório
- Boa Vista
- Goiabeiras
- Jardim Camburi
- Jabour
- Jardim Da Penha
- Maria Ortiz
- Mata Da Praia
- Morada De Camburi
- Pontal De Camburi
- República
- Seguranca Do Lar
- Solon Borges