Manutenção da Cesan pode deixar mais de 130 bairros sem água

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) programou manutenção na rede de abastecimento em cinco cidades capixabas neste sábado (23). São elas: Vitória, Serra, Cariacica, Fundão e Aracruz. Ao todo, 134 bairros podem ser afetados e ficar sem água durante o serviço previsto para começar às 7h e terminar às 23h.