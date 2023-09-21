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Abastecimento

Manutenção da Cesan pode deixar mais de 130 bairros sem água

Segundo a companhia, serviços podem afetar localidades em Vitória, Serra, Cariacica, Fundão e Aracruz
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

21 set 2023 às 14:21

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 14:21

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) programou manutenção na rede de abastecimento em cinco cidades capixabas neste sábado (23). São elas: Vitória, Serra, Cariacica, Fundão e Aracruz. Ao todo, 134 bairros podem ser afetados e ficar sem água durante o serviço previsto para começar às 7h e terminar às 23h. 
Ainda seguindo a companhia, o abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão da ação de conservação. Veja abaixo lista de bairros que podem ficar sem água:

Aracruz

  • Santa Cruz
  • São Francisco
  • Itaparica
  • Praia Formosa

Cariacica

  • Cariacica Sede
  • Ibiapaba
  • Nova  Rosa da Penha
  • Nova Esperanca
  • Padre Mathias
  • Porto de Cariacica
  • Santa Luzia
  • Sao João Batista
  • Vila Cajueiro
  • Vila Merlo

Fundão

  • Balneário Costa Azul
  • Mirante da Praia
  • Direção
  • Enseada das Garças
  • Praia Grande
  • Vila Tongo

Serra

  • Alterosas
  • André Carloni
  • De  Fátima
  • Das Laranjeiras
  • Balneário Carapebus
  • Barro Branco
  • Bicanga
  • Boa Vista II
  • Boulevard Lagoa
  • Boa Vista I
  • Eldorado
  • Camará
  • Cantinho Do Céu
  • Carapina Grande
  • Conjunto Carapina I
  • Conjunto Jacaraípe
  • Castelândia
  • Chácara Parreiral
  • Civit I
  • Civit II
  • Cidade Pomar
  • Cidade Continental
  • Colina Laranjeiras
  • Parque Residencial Laranjeiras
  • Manoel Plaza
  • Feu Rosa
  • Barcelona
  • Costa Bela
  • Costa  Dourada
  • Diamantina
  • Enseada Jacaraípe
  • Eurico Sales
  • Mata Da Serra
  • Guaraciaba
  • Nova Zelândia
  • Hélio Ferraz
  • Estância Monazítica
  • Jardim Atlântico
  • Jardim Carapina
  • Jardim Limoeiro
  • Jardim Tropical
  • Parque Residencial Nova Almeida
  • José De Anchieta
  • José De Anchieta II
  • Maringa
  • Laranjeiras Velha
  • Lagoa De Carapebus
  • Praia De Carapebus
  • Lagoa De Jacaraipe
  • Jose De Anchieta II
  • Manguinhos
  • Morada Laranjeiras
  • Nova Carapina II
  • Ourimar
  • Nova Almeida
  • Nova Carapina I
  • Novo Horizonte
  • Novo Porto Canoa
  • Planalto De Carapina
  • Planicie Da Serra
  • Parq Jacaraipe
  • Parq Das Gaivotas
  • Parque Residencial Tubarão
  • Pitanga
  • Sao João
  • Porto Canoa
  • Novo
  • Portal De Jacaraípe
  • Valparaíso
  • Praia De Capuba
  • Praia Da Baleia
  • Parque Santa Fé
  • Reis Magos
  • Residencial Vista Do Mestre
  • Marbella
  • Praiamar
  • Residencial Jacaraípe
  • Parque Residencial Mestre  Álvaro
  • Rosário De Fátima
  • Santa Luzia
  • Santa Rita De Cassia
  • São Diogo I
  • São Diogo II
  • São Francisco
  • São Geraldo
  • Serra Dourada I
  • Serra Dourada II
  • Serra Dourada III
  • Serramar
  • São PatrÍcio
  • Solar De Anchieta
  • Central Carapina
  • Taquara I
  • Taquara II
  • Tims
  • Sao Pedro
  • Vila Nova De Colares
  • Jacuhy
  • Porto Dourado
  • Polo Industrial Tubarão

Vitória

  • Antônio Honório
  • Boa Vista
  • Goiabeiras
  • Jardim Camburi
  • Jabour
  • Jardim Da Penha
  • Maria Ortiz
  • Mata Da Praia
  • Morada De Camburi
  • Pontal De Camburi
  • República
  • Seguranca Do Lar
  • Solon Borges

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