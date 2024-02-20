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Poupe água

Manutenção da Cesan pode deixar mais de 100 bairros sem água no ES; veja quais

Serra, Fundão, Aracruz e Vitória vão receber manutenção durante esta terça-feira (20), porém não há informação de quando irá terminar o serviço

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 14:56

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

20 fev 2024 às 14:56
A falta de limpeza na caixa d'água pode gerar uma série de problemas como diarreias, disenteria e pode haver casos de meningite e hepatite
A falta de água pode ser uma consequência da manutenção emergencial e por isso a Cesan pediu que a população poupe água. Crédito: Pixabay
Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) está realizando manutenção emergencial no sistema de abastecimento dos municípios da Serra, Fundão, Aracruz e Vitória nesta terça-feira (20). Ao todo, 133 bairros, envolvendo as quatro cidades, podem ficar sem água. 
A recomendação do órgão público à população é de que economizam água e façam o reuso dela. Não há informações de quando serviço irá terminar. Caso os moradores afetados queiram mais informações, a Companhia disponibilizou os números 27 3422 0115 (pelo WhatsApp) e 115. A chamada é gratuita e o atendimento funciona 24 horas.

Aracruz

  • Itaparica
  • Praia Formosa
  • Santa Cruz
  • São Francisco

Fundão

  • Costa Azul
  • Direção
  • Enseada das Garças
  • Mirante da Praia
  • Praia Grande
  • Rio Preto
  • Vila Tongo

Serra

  • Alterosas
  • André Carloni
  • Bairro de Fátima
  • Balneário Carapebus
  • Barcelona
  • Barro Branco
  • Bicanga
  • Boa Vista I
  • Boa Vista II
  • Boulevard Lagoa
  • Camará
  • Cantinho do Céu
  • Carapina Grande
  • Castelândia
  • Central Carapina
  • Chácara Parreiral
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  • Civit II
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  • José de Anchieta II
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  • Lagoa de Jacaraípe
  • Laranjeiras Velha
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  • Marbella
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  • Mata da Serra
  • Morada Laranjeiras
  • Nova Almeida
  • Nova Carapina I
  • Nova carapina II
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  • Novo Horizonte
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  • Parque das Gaivotas
  • Parque Jacaraípe
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  • Parque Residencial Mestre Álvaro
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  • Parque Residencial Tubarão
  • Parque Santa Fé
  • Pitanga
  • Planalto de Carapina
  • Planície da Serra
  • Polo Industrial Tubarão
  • Portal de Jacaraípe
  • Porto Canoa
  • Porto Dourado
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  • Praia de Capuba
  • Praia de Carapebus
  • Praiamar
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  • Reis Magos
  • Residencial Jacaraípe
  • Residencial Vista do Mestre
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  • Santa Luzia
  • Santa Rita de Cássia
  • São Diogo I
  • São Diogo II
  • São Francisco
  • São Geraldo
  • São João
  • São Patrício
  • São Pedro
  • Serra Dourada I
  • Serra Dourada II
  • Serra Dourada III
  • Serramar
  • Solar de Anchieta
  • Taquara I
  • Taquara II
  • Valparaíso
  • Vila Nova de Colares

Vitória

  • Aeroporto
  • Antônio Honório
  • Boa Vista
  • Goiabeiras
  • Jabour
  • Jardim Camburi
  • Jardim da Penha
  • Maria Ortiz
  • Mata da Praia
  • Morada de Camburi
  • Pontal de Camburi
  • República
  • Segurança do Lar
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