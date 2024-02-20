Manutenção da Cesan pode deixar mais de 100 bairros sem água no ES; veja quais

A falta de água pode ser uma consequência da manutenção emergencial e por isso a Cesan pediu que a população poupe água.

A recomendação do órgão público à população é de que economizam água e façam o reuso dela. Não há informações de quando serviço irá terminar. Caso os moradores afetados queiram mais informações, a Companhia disponibilizou os números 27 3422 0115 (pelo WhatsApp) e 115. A chamada é gratuita e o atendimento funciona 24 horas.