Mais de 77 mil vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas em Vitória

A versão anterior desta matéria informava, erroneamente, que mais de 77 mil pessoas haviam sido vacinadas contra a Covid-19 em Vitória. A informação se baseou no título do release divulgado pela Prefeitura de Vitória, no entanto, posteriormente, a prefeitura informou que o dado estava errado e que esse quantitativo se refere às doses da vacina que foram aplicadas na Capital, somando primeira e segunda doses, e não ao total de moradores vacinados. A informação foi corrigida no texto e no título.