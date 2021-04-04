Mais de 77 mil vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas em Vitória

Correção
05/04/2021 - 5:02
A versão anterior desta matéria informava, erroneamente, que mais de 77 mil pessoas haviam sido vacinadas contra a Covid-19 em Vitória. A informação se baseou no título do release divulgado pela Prefeitura de Vitória, no entanto, posteriormente, a prefeitura informou que o dado estava errado e que esse quantitativo se refere às doses da vacina que foram aplicadas na Capital, somando primeira e segunda doses, e não ao total de moradores vacinados. A informação foi corrigida no texto e no título.
Mais de 77 mil doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas em Vitória até as 18h deste sábado (3). Segundo a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), das 77.144 vacinas dadas até o momento, 62.001 são da primeira dose e 15.143 da segunda dose.
Somente neste sábado, foram 4.151 doses aplicadas em 10 postos de atendimento na Capital. A Semus aguarda a chegada de novas doses para abrir novo agendamento.
Na última sexta-feira (2), foi reaberto o agendamento online para mais 2.400 idosos de 65 anos ou mais. Neste sábado, a Semus abriu o agendamento para vacinar idosos com 75 anos ou mais e trabalhadores da saúde que receberam a primeira dose da vacina Coronavac entre os dias 19 de janeiro e 16 de março. As vagas disponibilizadas totalizaram 2.500, sendo 2 mil para idosos e 500 para trabalhadores da saúde.
A imunização será realizada desta segunda (5) a sexta-feira (9) nas unidades de saúde Forte São João, Maruípe, Vitória, Conquista e Santa Luiza.
No momento da vacinação deve ser apresentado documento com foto e comprovante da primeira dose. Para fazer o agendamento online basta acessar o link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória On-line.
A ampliação da faixa etária depende do quantitativo de doses recebidas e definição do grupo a ser imunizado pelo Estado.
Os idosos acamados ou com dificuldades de locomoção estão sendo vacinados em casa pelas equipes da Semus. Esses idosos não precisam agendar a vacina no site.